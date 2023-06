Bayingana: l’hébergeur qui ne savait rien avant

Inutile de nier les évidences: Hervé Bayingana, ami de longue date de Bilal El Makhoukhi, a hébergé dans son appartement de la rue du Tivoli Ousama Krayem et Mohamed Abrini. "Le point de basculement, pour Hervé, il a une heure et une date précises, détaille son avocat Vincent Lurquin. C’est le 15 mars 2016 à 22 h 06." Au bout du fil: El Makhoukhi qui lui demande un coup de main: "j’ai besoin de toi, rejoins-moi". Son pote, revenu de Syrie, amputé suite à un accident au combat, l’appelait régulièrement. Notamment pour du voiturage. Et c’est à partir de ce "point de bascule" que Bayingana a fait entrer les terroristes dans son appartement. "Avant le 15 mars, il n’est pas dans le dossier." Les deux gars seront dans l’appartement avant le 22 mars mais aussi après. " Je ne connaissais pas le projet avant. Je les ai hébergés après. Je savais ce qu’ils avaient fait, c’est ma part de responsabilité," a rappelé l’avocat.

Arrivé du Rwanda dont sa famille avait fui le génocide, et où le papa avait perdu la vie, Hervé Bayingana trouve refuge en Belgique, " une terre d’adoption." "Ce chemin de l’exil, c’est un sérieux vaccin pour ne pas quitter sa terre d’adoption. " Converti à l’islam, Bayingana n’avait pas l’intention d’aller en Syrie, soutient son conseil.

Dans sa plaidoirie, Juliette Lurquin, la fille de Vincent et qui plaidait pour la première fois en cour d’assises - démontent les arguments ADN et bornage téléphonique qui permettent au parquet de faire passer Bayingana par les appartements conspiratifs, lieux où on fabriquait les bombes. "Le seul appartement qu’il a fréquenté, c’est le sien, rue du Tivoli."