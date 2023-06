Après la mort par balles de Nahel, le gouvernement français sort l’artillerie lourde pour juguler la révolte

Ce jeudi matin, la France s’est réveillée avec un goût âcre dans la gorge. Et pour cause : de Nanterre (banlieue parisienne), où un jeune de 17 ans, Nahel, a été abattu à bout portant par un policier lors d’un contrôle routier ce mardi, à Toulouse, en passant par Créteil, Évreux ou encore Villeurbanne (banlieue de Lyon), des dizaines de véhicules et de bâtiments, dont des mairies ou des écoles, ont été incendiés ou dégradés par une jeunesse révoltée.