6,7 millions d’euros de facturations frauduleuses

1. 709 contrôles

En 2022, 709 actions de contrôle ont été menées par le service d’inspection de l’INAMI. Il en ressort que des dispensateurs de soins ont facturé 11 673 238 € en trop à l’assurance soins de santé dont 6 344 288 € ont été remboursés sur base volontaire. Les réfractaires feront l’objet d’une procédure de récupération du montant facturé indûment accompagnée d’une amende supplémentaire. Des 709 actions de contrôle clôturées en 2022, 81 portaient sur des dossiers de fraude pour un montant total de 6 709 000 € contre 3,1 millions d’euros en 2021. L’Inami avance plusieurs explications: les fraudeurs s’organisent davantage en réseaux, ils recourent de plus en plus souvent à des dispensateurs de soins pas ou peu qualifiés, le SECM collabore davantage avec les auditorats du travail et dispose de méthodes d’analyse plus performantes. Erik Rossignol, porte-parole du SECM, évoque également la généralisation du tiers payant: "cela permet une plus grande accessibilité aux soins de santé mais comme le dispensateur de soins facture sa prestation directement à la mutuelle, le patient n’est pas toujours au courant de ce qui est facturé en son nom".

2. Qui est concerné ?

86% des actions de contrôle en matière de fraude (57 actions sur 81) ciblaient des dispensateurs de soins pour un montant porté à grief de 5 874 382 € (soit 87,56% du montant total). Médecins et infirmiers sont largement représentés avec respectivement 26% et 33% des dossiers de fraude. Le montant des facturations frauduleuses est de 2 104 225 € pour les médecins, de 1 488 126 € pour les infirmiers.

Cinq dossiers de fraude concernaient des institutions de soins (hôpitaux généraux et groupements d’infirmiers). Trois groupements infirmiers sont concernés par des actions de contrôle en matière de fraude, pour un montant total de 784 314 €, soit 94,18% du montant total des actions en matière de fraude relatives à des institutions de soins.

3. Quels types de fraude ?

Les facturations de prestations non effectuées représentent 3 886 032 €. Celles portant sur des prestations non conformes, par exemple des suppléments d’honoraires pour des prestations effectuées la nuit alors qu’elles ont été réalisées en journée, avoisinent 2 millions d’euros.

Médecins et infirmiers sont en tête du classement pour ces deux types de fraudes. Les infirmiers sont deux fois plus nombreux à facturer des prestations non effectuées que des prestations non conformes.

4. Une petite minorité

Les dispensateurs de soins qui fraudent sont en réalité plus nombreux que ceux épinglés par le service d’inspection de l’Inami mais ils sont néanmoins minoritaires au sein de leur groupe professionnel. Les 15 médecins et 18 infirmiers représentent moins de 0,1% de tous les médecins et infirmiers actifs en Belgique. "Ces groupements sont minoritaires dans l’ensemble des groupements infirmiers actifs en Belgique, mais facturent indûment des montants très élevés à l’assurance soins de santé, au détriment de la durabilité de celle-ci", souligne le SECM.

5. 31,4 millions de rentrées

En 2022, les paiements reçus et les infractions évitées représentent un total de 31,4 millions d’euros: 12 554 907 € facturés indûment et remboursés volontairement par les dispensateurs de soins à la suite des contrôles, 2 324 747 € payés par les dispensateurs à la suite de procédures de récupération et 16 512 660 € de nouvelles infractions évitées grâce aux contrôles et à certaines actions nationales réalisées en 2019.