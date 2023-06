Procès des attentats | Mourir à Bruxelles, pas le projet d’Ayari

Le profil du Tunisien est interpellant car l’accusé a surpris par sa sincérité lors de son interrogatoire le 12 avril dernier. " J’ai fait des choix. Des bons, des mauvais. Pour ce qui nous occupe aujourd’hui, j’assumerai. Je n’ai aucune fierté à être buté dans mes positions." Engagé sur le front syrien aux côtés de Daech, Ayari est ensuite envoyé par le groupe terroriste en Europe. Et c’est à Bruxelles que son voyage prend fin… Ce long trajet et l’éloignement de la guerre l’avaient déjà fait réfléchir sur la cause pour laquelle il était prêt à tuer des innocents… " Il faut du temps pour calmer tout ça. Aujourd’hui, je ne suis pas encore en paix avec tout. "

Alors, ce mercredi matin, son avocate emprunte la route des "si" Elle rappelle qu’il est " parti sans se retourner lorsque son père le laisse à l’aéroport de Tunis le 6 décembre 2014. " Direction la Turquie puis la Syrie: un itinéraire classique pour les candidats au djihad. "Et si ce jour-là, il s’était retourné. S’il avait abandonné son désir d’être utile pour la population en Syrie. Et s’il avait retrouvé ses copains, ses parties de foot..."

Sofien Ayari ne s’est jamais retourné. mais l’avocate interroge le jury: "et s’il avait fait demi-tour, les attentats du 22 mars auraient eu lieu. " Car son client, selon elle, est étranger à la commission des faits. Oui, il fait partie de cette cellule qui a frappé Bruxelles. Mais c’est aussi la même qui a frappé Paris le 13 novembre 2015. "Nous allons plaider son acquittement pour les assassinats et tentatives d’assassinats " et elle reconnaît logiquement sa culpabilité pour la participation aux activités d’un groupe terroriste.

Elle revient sur des propos qu’il aurait pu tenir à Belkaïd, un terroriste avec qui il se planquait à Forest en compagnie d’Abdeslam: "ce qui se passe ici, c’est pas mon truc." Son avocate assure qu’il voulait retourner en Syrie et ne plus rester à Bruxelles.

Tactique classique dans les plaidoiries de la défense: briser les fragilités du réquisitoire du Parquet fédéral. Isa Gultaslar, autre avocat de Sofien Ayari, démontre soigneusement que son client, contrairement aux accusations du ministère public n’a pas participé à un attentat à Tunis. Et non, il n’était pas membre de la Liwa as saddiq, l’unité d’élite de Daech.

A-t-il rédigé un testament comme le font la plupart de djihadistes engagés dans une mission mortelle ? Non, balaye l’avocat.

Abdeslam et Ayari : "il n’y a pas de volonté de mourir"

Gultaslar revient aussi sur un épisode survenu dans les jours précédant son arrestation à Bruxelles: la fameuse perquisition de la rue du Dries (15 mars 2016). Les policiers se font tirer dessus, Belkaïd résiste tout l’après-midi ; Ayari et Abdeslam prennent la fuite par l’arrière. "La confrontation avec la police, c’est la continuité du projet, " dit l’avocat en citant plusieurs terroristes qui ont été au bout de leur mission en résistant à la police. " Mourir sur place", c’est la finalité. "Il n’y a pas de volonté de mourir pour Messieurs Abdeslam et Ayari alors qu’ils pourraient mourir en héros."

Abdeslam et Ayari avaient été jugés une première fois en correctionnel pour cette fusillade de la rue du Dries. Tous deux se sont ensuite retrouvés devant la Cour d’assises de Paris. Le procès des attentats de Bruxelles ressemble furieusement à un troisième procès pour des faits similaires (une version partagée par la défense d’autres accusés). Comment Ayari et Abdeslam se retrouvent poursuivis pour les assassinats du 22 mars 2016 alors qu’ils étaient en prison ? "On s’est dit qu’on n’allait pas comprendre si le procès se déroulait sans Salah Abdeslam. Comme Ayari était avec lui, il a été aspiré."

Les plaidoiries de la défense se poursuivent ce jeudi avec celle d’Hervé Bayingana