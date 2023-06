Le risque de pauvreté en Belgique diminue jusqu’à 2030, mais les immigrés sont personnes à risques

Pourquoi ce changement en 2030 ? "Jusqu’à 2030, le taux d’emploi augmente, notamment chez les personnes âgées de 55 à 66 ans jusqu’à 2030, grâce à la participation croissante des femmes sur le marché du travail ainsi qu’au renforcement d’accès à la pension. Cela diminue le nombre de ménage “sans emploi” – dans lesquels personne n’a d’emploi rémunéré dont les deux membres sont sans emploi. Et cela fait de facto baisser la pauvreté" explique l’expert Karel Van den Bosch.

À partir du début des années 2030, le risque de pauvreté de la population d’âge actif augmenterait. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l’on bascule dans la misère: c’est dû au changement du seuil de pauvreté, explique Karel Van den Bosch. "Nous avons retenu l’hypothèse d’une remontée progressive des gains de productivité, qui implique la croissance plus soutenue des salaires de long terme, et donc celle des revenus des ménages."

Bonne nouvelle en soi, mais comme le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60% du revenu disponible équivalent médian, au niveau national, l’accroissement des uns laisse les autres, qui progressent moins vite, sur le carreau, autour de 2030. "La remontée des gains de productivité génère une croissance du seuil de pauvreté plus rapide que celle des adaptations au bien-être du revenu d’intégration et des allocations minimales d’invalidité et de chômage, telles que définies dans le Pacte des générations."

Les immigrés, personnes à risque

Sans surprise, le risque de pauvreté des enfants de moins de 18 ans dépend de celui des parents au sein du même ménage: l’évolution de leur risque de pauvreté suit celle de la population âgée de 18 à 54 ans, mais avec un risque de 4 à 5% plus important.

Les immigrés sont les personnes vulnérables du tableau belge: la proportion de personnes vivant dans un ménage sans emploi y est beaucoup plus élevée. Dans la population de plus de 67 ans aussi, les immigrés (personnes nées hors Belgique) ont un risque de pauvreté plus important: "Le modèle utilisé suppose que les désavantages actuels des immigrés sur le marché du travail sont maintenus. Cette position moins favorable sur le marché du travail implique des carrières plus courtes. Les droits à la pension sont par conséquent plus faibles. Selon les hypothèses retenues, le revenu équivalent des immigrés âgés reste inférieur à celui des natifs âgés, tandis que la part des immigrés parmi les personnes âgées augmente."