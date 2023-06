Le débrief du jour : Manif des médecins généralistes | Incendie dans une école d’Amay | Début du procès de Kevin Spacey

La police australienne poursuivait ses recherches terrestres et aériennes ce mercredi 28 juin 2023 pour retrouver Céline Cremer, une Belge qui voyageait en Tasmanie et n’a plus été aperçue depuis le 17 juin dernier. Celle-ci visitait en voiture ce territoire insulaire au sud du pays.

2. Un incendie s’est déclaré à l’école de Flône d’Amay

Un incendie s’est déclaré ce mercredi 28 juin 2023, à l’école de l’abbaye de Flône, à Amay. La situation est maintenant sous contrôle et il n’y a aucun blessé.

3. Manifestation des médecins généralistes pour dénoncer les changements liés aux gardes de nuit

Ce mercredi, les médecins généralistes n’ont pourtant pas eu d’autres choix de manifester pour défendre leur profession et, surtout, la qualité des soins apportés aux patients. Leur principale demande ? Le rétablissement du tri sélectif en nuit profonde.

4. Nuit de tensions en France après la mort d’un ado de 17 ans, tué par un policier

Des tensions et affrontements se poursuivaient dans la nuit de mardi à ce mercredi 28 juin à Nanterre, à l’ouest de Paris en France, après la mort d’un jeune automobiliste de 17 ans tué en raison d’un refus d’obtempérer par un policier, qui a été placé en garde à vue.

5. Début du procès londonien de l’acteur Kevin Spacey, jugé pour plusieurs agressions sexuelles

Le procès de l’acteur américain Kevin Spacey pour des agressions sexuelles qu’il aurait commises entre 2001 et 2013 sur quatre hommes, ce qu’il dément, s’est ouvert ce mercredi 28 juin 2023 à Londres en sa présence.