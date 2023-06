"J'ai mal à ma France": Mbappé, Koundé et Omar Sy réagissent à la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier

Au lendemain du drame, le très influent Kylian Mbappé a réagi via un message porté sur Twitter. "J’ai mal à ma France", écrit-il sur le réseau social, dénonçant "une situation inacceptable." "Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt", ajoute-t-il.

La victime, Naël M., est décédée peu de temps après avoir été atteinte, malgré l'intervention du Samu qui lui a prodigué un massage cardiaque sur place. Le policier a été placé en garde à vue. Diffusées sur les réseaux sociaux par un témoin de la scène, les images de ce tir, effectué à bout portant au niveau de la portière du conducteur, "sont extrêmement choquantes", selon le ministre de l'Intérieur

La mort de l'adolescent et ses circonstances ont suscité émotion et colère à Nanterre. Des tensions et affrontements se sont déroulés dans la nuit à l'ouest de Paris. 31 personnes ont été interpellées en France, 24 forces de l'ordre blessées légèrement et une quarantaine de voitures brûlées, a détaillé le ministre de l'Intérieur français.

"Bavure policière"

Dans la foulée du décès du jeune Naël, le footballeur français Jules Koundé a, lui, dénoncé une "bavure policière" dans un long message. "Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique", a-t-il déclaré.

L'acteur Omar Sy a lui aussi été ému par le décès du jeune garçon. "Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant", a-t-il écrit sur Twitter dans un message posté dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 juin. "Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre."

En 2022, 13 décès ont été enregistrés après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers, un record.