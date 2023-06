Voici pourquoi le personnel administratif et ouvrier (PAO) des écoles de WBE fait grève ce mercredi 28 juin 2023

Comptables, ouvriers, techniciennes de surface… Ces profils sont variés et nombreux. Mais suite à un avis rendu par le Conseil d’État concernant le décret organisant le financement de l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles, cette dernière s’est vue obligée de rééquilibrer les dotations distribuées aux différents réseaux. Résultat : Wallonie-Bruxelles Enseignement, le réseau officiel organisé par la Fédération, a dû trouver 30 millions€ d’économie en interne.

"Jusqu’ici, les membres nommés des personnels administratifs et ouvriers (PAO) de ces écoles étaient pris en charge par WBE. Avec cette mesure, ce sont désormais les écoles elles-mêmes qui vont en avoir la charge", explique Masanka Tshimanga, présidente communautaire du SLFP Enseignement. De quoi engendrer "une surcharge énorme" pour les établissements scolaires concernés, dénonce la représentante syndicale.

Or, dans un contexte de diminution des dotations, les écoles risquent rapidement de devoir trancher et poser un certain nombre de choix. "Cela va inévitablement créer des pertes d’emploi", craint Masanka Tshimanga, qui rappelle que le traitement du personnel temporaire relève déjà de ces écoles.

Ce mercredi, une délégation des représentants des PAO s’est donc donné rendez-vous à Bruxelles, sous les fenêtres du gouvernement de la Fédération. Elle sera reçue ensuite par les représentants des différents partis de la majorité.