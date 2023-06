Procès des attentats | Abrini et ses avocats plaident la culpabilité

Son associée, Me Laura Pinilla s’est concentrée sur les réquisitions du parquet en réfutant l’implication d’Abrini dans la confection du TATP, des bombes et dans la participation aux audios de revendication.

La stratégie de la défense : tenter de réduire la peine qui sera prononcée en septembre. Abrini coupable, oui ; mais il n’a pas le rôle central que le parquet veut lui faire endosser. Et c’est là que la plaidoirie sur les peines aura beaucoup plus d’enjeux pour l’accusé. " Monsieur Abrini est présent dans les caches. Il est présent à l’aéroport, il a sorti les sacs, il a poussé le chariot. Il est en parfait aveu du chef des trois préventions," confirme l’avocate. Et sur le " renoncement volontaire ", sa défense évite de s’engager dans une stratégie où on lui retournera facilement qu’Abrini n’a commis aucun acte positif comme informer la police qu’il y avait une troisième bombe ou la désamorcer avant de prendre la fuite. La "lâcheté " évoquée par le Parquet a peut-être du sens...

"La vérité est plus complexe"

Mais il faut considérer Abrini à son juste rôle dans la cellule, tente de démontrer sa défense qui attaque les points de faiblesse du réquisitoire du Parquet fédéral. "Au plus il est mêlé, au plus il est déterminé et au plus il est un monstre. C’est important pour déterminer la peine. " Me Pinilla demande alors au jury " de voir ce dossier tel qu’il est et de ne pas accepter l’histoire si simple qu’on a voulu vous vendre. La vérité est plus complexe..."

"La complexité des choses" était aussi au cœur de la plaidoirie de Stanislas Eskenazi qui le défend depuis son arrestation le 8 avril 2016. " On ne peut pas prendre une décision sur base de ce qu’on vous annonce. Le 9 avril 2016, il a dit ‘je-suis-l’homme-au chapeau’ " dit l’avocat en découpant chaque mot et en tapotant sèchement le pupitre de son majeur. " Je refuse d’entendre dire que Monsieur Abrini n’a pas pris ses responsabilités. Il assume et il payera." Abrini coupable, personne n’en doute. L’enjeu sera donc sur la peine qu’il écopera. En sachant que la cour d’assises de Paris l’a déjà condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015.