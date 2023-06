Neutralité carbone de la Wallonie: les critiques des experts

Ce décret n’en est encore qu’au stade d’avant-projet et le gouvernement wallon a demandé à un comité d’experts de rendre un avis sur les politiques climatiques qu’il contient. C’est fait et le rapport n’est pas exempt de critiques ( l’intégralité de l’avis est consultable ici).

L’un d’elle concerne un changement de sémantique qui aura un impact direct sur les objectifs. Alors que le décret de 2014 vise une réduction de 95% des "émissions directes" de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990, l’avant-projet de décret Neutralité Carbone parle de diminuer les "émissions nettes" qui correspondent aux émissions directes moins les émissions négatives (les absorptions par les puits de carbone). Il faut revoir ce point, disent les experts. Qui rappellent que la température augmente de manière plus ou moins linéaire avec les émissions cumulatives de CO2 et donc qu’en capter une partie pour compenser n’empêchera pas cela. Et que l’objectif de neutralité carbone en 2050 ne pourra pas être atteint de cette manière.

Risques pour les objectifs climatiques

Autre point problématique du nouveau texte: la suppression de l’obligation de fixer des trajectoires annuelles globales et sectorielles d’émissions comme c’est actuellement le cas. Supprimer cette obligation afin d’atteindre des objectifs quinquennaux "augmente les risques que la Wallonie n’atteigne pas ses objectifs climatiques", analyse le comité. Qui rappelle d’ailleurs que cette fixation de trajectoire avait permis, en 2018, de corriger le tir afin que la Wallonie reste ans la trajectoire de l’accord de Paris.

Par ailleurs, soulignent les experts, pour les entreprises elles-mêmes, "l’annonce à l’avance de budgets d’émissions est également importante afin de créer la prévisibilité nécessaire pour les investissements verts à long terme".

Émissions "importées"

On pointera encore parmi les mises en garde du comité celle concernant les émissions "importées" qu’il faut inclure dans l’objectif de réduction de l’empreinte climat wallonne.

"Si une activité émettrice est simplement délocalisée hors de Wallonie avec les emplois liés, il n’y a pas de gain réel en termes d’émissions de GES. Il s’agit donc d’un point important, pour éviter les fuites de carbone et la simple délocalisation des activités polluantes, sans réduction réelle des émissions totales liées à la consommation wallonne", disent les experts. Précisant que les législations climatiques de la France et de la région bruxelloise, notamment, tiennent compte de ce paramètre.