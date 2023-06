La ministre wallonne Céline Tellier au sujet du vote européen: "Frédérique Ries qui, à nouveau, a dû s’absenter au moment du vote. Sans doute pour aller aux toilettes…"

Le rejet du texte sur la restauration de la nature en commission environnement du parlement européen s’est invité dans une autre commission environnement: celle du parlement wallon. Interrogée par François Desquesnes (Les Engagés) sur l’impact qu’aurait ce texte sur les agriculteurs wallons et sur la nécessité de dégager des moyens supplémentaires à ceux prévus par la PAC pour les accompagner dans la transition, Céline Tellier (Écolo) n’a pu masquer une certaine colère froide. La ministre de l’Environnement a ainsi fustigé "les partis conservateurs flamands". En particulier l’Open VLD et le CD&V "qui sont revenus sur leur parole d’un potentiel soutien (au texte) et ont préféré faire écho aux lobbies des partisans de l’intensification de l’agriculture et tenté de reporter l’action nécessaire et urgente pour sauvegarder notre planète."