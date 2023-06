Comment les conservateurs se sont débrouillés pour torpiller le projet de règlement sur la restauration de la nature

"Le PPE (NDLR : conservateur) s’est rangé derrière le non, une belle unité", a grincé le centriste, faisant remarquer qu’un tiers des membres du PPE présents lors des votes ne siège pas, ordinairement, à la Commission environnement - ceux-ci ont été suppléés par des membres plus en phase avec la ligne dure du parti en matière environnementale - une ligne représentée par l’Allemand Manfred Weber, chef du PPE.

"Beaucoup auraient voulu voter pour ce texte et ont été mis hors-jeu, remplacés par des membres de la Commission Agriculture (NDLR : celle-ci s’était déjà prononcée contre le texte, tout comme la Commission Pêche)", a accusé le Français en conférence de presse peu après le vote, accusant Manfred Weber de "manipulation". "Si la diversité des sentiments (NDLR : au sein du PPE) avait été reflétée, on aurait eu une majorité claire, peut-être pas large, mais nette. Cela ne reflète pas la diversité des opinions. C’est effarant", s’est désolé M. Canfin.

"Le vote de la Commission Environnement n’a pas de sens, dit le président de la Commission Environnement. Incroyable mépris pour le processus parlementaire", lui a répondu par message interposé le porte-parole du chef du PPE...

Vers un rejet… ou un blocage

Dans tous les cas, c’est bien une proposition de rejet de ce texte emblématique du pacte vert européen qui arrivera sur la table de la plénière du parlement, possiblement en juillet. En cas de majorité, le texte, qui entend circonscrire la restauration à long terme de la nature dans les zones terrestres et maritimes de l’Union - ce qui doit au passage permettre d’atteindre les objectifs en matière de climat - sera renvoyé à la Commission européenne pour une nouvelle mouture. Vu la fin de législature qui approche à grands pas (printemps 2024), l’enterrement du texte constituerait un camouflet certain pour ce projet de règlement, et par répercussion, pour le pacte vert.

Dans le cas contraire, si une majorité se dégageait pour ne pas rejeter le texte, celui-ci reviendrait sur la table de la Commission Environnement. Pas de quoi régler le problème: avec une égalité parfaite de 44 voix pour et 44 voix contre, les positions sont pour le moins figées dans un sens comme dans l’autre.

En l’état, il sera difficile d’obtenir une majorité contre le rejet du texte en plénière : dans l’ensemble, une alliance de conservateurs, de libéraux et de l’extrême droite s’est déjà dessinée. À titre d’exemple, environ un tiers des députés Renew n’étaient pas en faveur du texte lors du vote de ce mardi. C’est peu, mais cela a aussi empêché la réunion d’une majorité.

En plénière, les libéraux seront donc les véritables juges de paix quant au sort réservé à la restauration de la nature, et encore, s’il apparaît effectivement qu’une partie significative de parlementaires conservateurs sont prêts à s’engager en faveur du projet, comme veut le croire Pascal Canfin.

"Gifle"

"Ce rejet est une gifle pour le commissaire Timmermans (NDLR : vice-président de la Commission européenne et ‘architecte’ du pacte vert)", s’est réjoui Peter Liese, porte-parole "environnement" du PPE et proche de Manfred Weber. "J’appelle Timmermans à présenter une nouvelle proposition qui tienne compte de la sécurité alimentaire et du développement des énergies renouvelables (NDLR : des aspects pourtant largement abordés et négociés dans le corps du projet)", a-t-il justifié.