Le nuage de fumée venu des incendies au Canada arrive au-dessus de la Belgique

Où se trouve le nuage de fumée le lundi 26 juin ?

Il a atteint la partie la plus à l’Ouest de l’Europe, la Norvège, et poursuit son chemin vers la France, l’Espagne, le Royaume-Uni. Le Bénélux et l’Allemagne pourraient être atteints lundi ou mardi.

Ou va-t-il s’arrêter ?

Les nuages sont pris dans le jet stream (NDLR un courant d’air rapide situé entre 7 et 16 kilomètres au-dessus du niveau de la mer), et se dirigent vers l’Est. En principe, ils peuvent tourner autour de la Terre tant qu’il y a assez de fumées polluantes.

La fumée montre une large gamme de pollutions: la composition chimique de la fumée peut se transformer, une partie peut être résorbée par la pluie… Généralement, des transports au long cours comme celui-ci contiennent du monoxyde de carbone, dont la durée de vie dans l’atmosphère est de 30 à 40 jours.

Mais dans ce cas, les nuages se trouvent au milieu de la troposphère, à entre 1,5 à 8 km de la surface terrestre. Ils ne sont donc pas soumis aux éléments météorologiques. La fin du nuage viendra de la dispersion et de l’oxydation des polluants.

Comment ces nuages de fumées vont-ils nous affecter ?

Les manifestations les plus évidentes sont un ciel voilé, au coucher de soleil, un ciel qui peut être très jaune ou orange… mais nous ne le verrons peut-être pas à cause des nuages. Il n’est pas exclu qu’une partie de la pollution retombe à la surface de la Terre, mais c’est une proportion infime, qui ajoute juste un peu à la pollution locale, liée à la circulation automobile ou à l’industrie.

Nous ne devons pas porter de masques, comme au Canada ?

Non, pas après quelques milliers de km. L’impact majeur sur la qualité de l’air et la santé des personnes se trouve là-bas, sur place.

Est-ce que les fumées pourraient monter dans la stratosphère ?

Non, elles évoluent horizontalement. La seule façon dont des incendies pourraient affecter la stratosphère serait par injection directe… et là, elles peuvent durer plus longtemps. Les feux qu’il y a eu en Australie en 2020, on a pu les observer six à neuf mois plus tard.

Est-ce que ça peut avoir un effet sur les satellites ?

Oui, mais on compte dessus, car si nous pouvons mesurer, monitorer, c’est grâce aux satellites: l’interaction de la fumée avec l’atmosphère nous permet de prédire dans quelle direction la fumée évolue et à quelle hauteur dans l’atmosphère.

Quelles sont vos prévisions pour les prochains jours ?

Le nuage va continuer à progresser vers l’Est. Il y a encore un flux qui va venir de l’Atlantique, mais il va être interrompu. Un autre nuage de fumée devrait atteindre l’Europe plus tard dans la semaine ou le weekend prochain.