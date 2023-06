Hadja Lahbib: des excuses qui ne suffiront pas...

Alors que l’horloge affiche 17 heures, la ministre est accueillie par une ruée de caméras et de photographes. "Je réserve mes explications à la Commission", lance-t-elle aux journalistes qui lui tendent le micro.

Excuses multiples face à des députés remontés

La préface d’un exposé qui va durer plus d’une heure, où la ministre tentera de clarifier les nombreuses zones d’ombre de l’affaire. Mais aussi le préambule d’un long mea culpa, plutôt rare en politique.

Avec une émotion dans la voix qui ne semble pas feinte, Hadja Lahbib reconnaît des erreurs dans sa communication. "Les échanges étaient vifs. Mes réponses chargées d’émotion, lance-t-elle en revenant sur ses précédentes explications au Parlement. Le dossier, sa complexité, sa multitude d’intervenants, les vies et les valeurs en jeu ou encore le contexte politique ont rendu la communication difficile et délicate. Depuis, j’ai beaucoup réfléchi. Je comprends que j’aurais dû m’exprimer autrement. Avec le recul, je reconnais que certains propos ont provoqué des malentendus et des imprécisions."

La ministre revient sur les faits. Elle détaille la procédure entourant l’octroi de visas à territorialité limitée, la ligne du temps, les demandes introduites en dernière minute par les Iraniens ou encore les vérifications effectuées par les organes compétents.

À plusieurs reprises, Hadja Lahbib émet des regrets, voire des excuses sur sa communication. Mais ne semble pas estimer qu’elle a fauté sur le fond. "Je regrette que certaines personnes aient pu se sentir intimidées ou mises en danger par la présence de la délégation iranienne, lance-t-elle. Les décisions politiques doivent tenir compte de la réalité sur le terrain. Je présente mes excuses si je n’en ai pas assez tenu compte dans mes déclarations."

Mais si Hadja Lahbib émet des "regrets sincères" sur ses explications ou encore sur "la crise dans laquelle nous nous trouvons", elle réfute donc avoir menti à la Chambre. Et ne convainc ni l’opposition, ni les familles socialiste et écologiste, pourtant membres de sa propre majorité.

"Ce Parlement n’est pas une église"

Dans les rangs du PS, Malik Ben Achour convient que le ton de la ministre est "différent". Mais pour le député verviétois, Hadja Lahbib évacue "pour pas cher" les mensonges: "Ce Parlement n’est pas une église. Je n’ai pas l’âme d’un curé et je ne suis pas là pour recueillir des excuses, flingue le socialiste. Reconnaissez-vous votre responsabilité politique dans l’octroi de ces visas ? Derrière ce fiasco, ces gens ont été mis en danger et un agent iranien a recueilli des infos sur notre sol."

Dans les rangs écologistes, le ton est aussi cinglant: "S ur la forme, votre tonalité est à 1000 lieues des premières auditions, a estimé Samuel Cogolati. Sur le fond, c’est aussi très différent. Mais au final, tout ça pour ça ? Nous avons eu trois exposés. Les annales se souviendront qu’un secrétaire d’État a dû démissionner pour finalement admettre que vous étiez responsable. Et que vous étiez finalement l’unique responsable de l’octroi de ces visas au “Boucher de Teheran”. Et au-delà, vous regrettez que des Iraniens de Belgique ne se soient pas sentis sécurité. Mais ces femmes, qui sont en exil, ont bel et bien été mises en danger. Sur base de ces réponses, je ne peux montrer mon entière satisfaction."

Assez logiquement, l’opposition n’a pas été plus attendrie par les excuses d’Hadja Lahbib. "Qu’il reste autant de questions, cela en dit beaucoup de votre transparence, explique le chef de groupe N-VA. Vous nous mentez en affirmant que vous n’avez pas menti. Vous devriez adopter la même ligne que Madame Schlitz. À moins qu’il y ait une différence importante qui s’appelle Georges-Louis Bouchez. Il prend ce gouvernement en otage."

Georges Dallemagne, député Les Engagés, estime que la ministre Lahbib porte "une grande responsabilité dans cette crise majeure". Ce dernier estime aussi que les autres familles politiques de la majorité doivent faire la clarté sur la suite de la séquence.

Hadja Lahbib va-t-elle rester au gouvernement ? Tout dépendra du vote des motions jeudi. Mais si les socialistes et les Verts doivent encore en discuter, il semble clair qu’ils ne sont prêts à lui accorder la confiance.

Avant de quitter la salle de commission, Hadja Lahbib a foncé vers Sophie Wilmès pour l’embrasser. L’ex-Première ministre lui a réaffirmé tout son soutien. Un acte visiblement rare…