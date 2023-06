Les épreuves du certificat d’études de base 2023 ont débuté ce lundi 26 juin. Les élèves de sixième primaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont frotté aux premiers tests qui termineront leur cycle d’étude.

L’épreuve est identique partout, quel que soit le réseau fréquenté, et porte sur les mathématiques, le français, l’éveil scientifique, l’histoire et la géographie.

Le CEB est attribué aux élèves qui obtiennent au moins 50% à chacune des matières évaluées. En cas d’échec, le jury d’école ou le conseil de classe tiendra une délibération. Il est possible de déposer un recours si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise. En 2022, près de 85% des élèves avaient obtenu leur CEB.

2. Incendie criminel à Gembloux

Il était 1 h 45, ce lundi 26 juin 2023, au croisement des chaussées romaine et de Wavre, à Gembloux, quand un violent incendie a complètement ravagé un hangar servant d’atelier pour un menuisier, ainsi que de remise pour du matériel de brocante et des remorques et caravanes. Sans faire de blessé, heureusement.

3. Turquie: un Belge assassiné et brûlé pendant ses vacances dans une station balnéaire

Un Belge de 32 ans qui passait ses vacances dans la station balnéaire de Marmaris (Turquie) a été tué et brûlé, rapporte “Het Laatste Nieuws” ce lundi 26 juin 2023. La police locale a arrêté un suspect dont le casier judiciaire est déjà bien rempli.

4. Effondrement impressionnant d’un bâtiment de 13 étages à Alexandrie: les services de secours sur place

Un immeuble de 13 étages s’est effondré ce lundi dans la ville d’Alexandrie, en Égypte. Aucune information officielle n’a été précisée quant au nombre de victimes de cette catastrophe. Les équipes de la protection civile et les services de secours confirment chercher des personnes piégées sous les décombres.

5. Gündogan quitte Manchester City pour rejoindre Barcelone

İlkay Gündoğan n’est plus un joueur de Manchester City. Le désormais ancien coéquipier de Kevin De Bruyne quitte Pep Guardiola et compagnie par la grande porte, en offrant un triplé historique, dont la première Champions League du club.

L’ancien capitaine des Cityzens change même de championnat (le troisième de sa carrière après la Bundesliga et la Premier League) pour rejoindre l’Espagne, et plus précisément le Barça.