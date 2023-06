La Belgique met fin à l’exportation dans les pays du sud de pesticides dangereux interdits chez nous

Cette pratique était dénoncée depuis des années par une coalition d’ONG belges qui, sur base des données du SPF Santé publique, a calculé qu’entre 2013 et 2020, la Belgique a exporté 16 substances actives à usage agricole interdites dans l’Union européenne, pour un total de près de 50 000 tonnes vers plus de 70 pays. Ce qui place la Belgique dans le top 3 des plus gros exportateurs, selon les ONG. Avec notamment une entreprise liégeoise qui exporte de grosses quantités d’un pesticide interdit en Europe du fait de ses effets neurotoxique et de perturbateur endocrinien chez l’humain.

Pour François Grenade, responsable du plaidoyer pour ces ONG, cette décision "est une bonne nouvelle pour les agriculteurs et agricultrices des pays du sud" qui n’auront plus à subir les effets de ces produits chimiques jugés dangereux pour la santé et l’environnement. Et qui sont donc interdits en Europe pour ces raisons.

Pour Zakia Khattabi, qui travaillait sur cet arrêté depuis plusieurs mois, il s’agit d’une mesure contre les doubles standards qui s’inscrit résolument dans une dynamique de protection, de justice sociale et environnementale.