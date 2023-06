1. Trois groupes à risque

Le CSS distingue trois groupes de personnes à risque de développer des formes sévères du Covid-19 mais aussi de la grippe. Le premier est constitué des plus de 65 ans, des personnes présentant des comorbidités, immunodéprimées, séjournant dans un établissement de soins et des femmes enceintes quel que soit le stade de la grossesse.

La vaccination est également préconisée pour les personnes actives dans le secteur des soins de santé. Enfin, le CSS invite celles et ceux vivant sous le même toit qu’une personne immunodéprimée à se faire vacciner.

Pour les 18-65 ans qui n’entrent pas dans l’un des groupes à risque, la vaccination pourra se faire sur base individuelle. Les plus de 50 ans qui fument ou ont fumé, ne pratiquent pas d’activité physique, ont une consommation excessive d’alcool sont invités à voir avec leur médecin s’ils ne présentent pas d’autres facteurs de risque inconnus.

2. Double dose en octobre

Le Conseil supérieur de la santé recommande une vaccination simultanée contre le Covid-19 et la grippe en octobre, sur base d’études qui démontrent que ce doublé est sûr et efficace. Il évoque toutefois certaines études suggérant une réduction de la réponse immunitaire de l’un des deux vaccins en cas d’administration conjointe.

Afin de surveiller les éventuelles réactions locales, le CSS propose de faire l’injection contre le Covid dans le bras gauche, celle contre la grippe dans le bras droit. Si la vaccination conjointe n’est pas possible, le vaccin Covid sera injecté entre septembre et octobre, celui de la grippe à partir de mi-octobre.

3. Quel vaccin ?

Contre le Covid-19, ce sont les vaccins ARNm adaptés aux souches Omicron BA4/5 "au moins aussi efficaces que les versions antérieures sur les souches qui circulent actuellement" qui sont conseillés.

L’intervalle entre deux doses booster d’un vaccin ARNm est de minimum 6 mois, rappelle le Conseil supérieur de la santé. Le booster sera administré indépendamment d’antécédents d’infection au Covid et au moins 14 jours après la guérison d’un Covid symptomatique.

Les ministres de la Santé publique se réuniront mercredi prochain pour discuter de l’organisation pratique de la nouvelle campagne de vaccination qui s’annonce moins importante que les précédentes. Il sera notamment question de maintenir ou pas la gratuité du vaccin ARNm contre le Covid-19.

4. On vaccine toujours

Depuis septembre 2021, une ou plusieurs doses de rappel sont administrées aux personnes qui ont complété un schéma de primo-vaccination. Ainsi, entre le 5 juin et le 12 juin derniers, 232 doses de vaccins ont été administrées et enregistrées dans Vaccinnet +, pour un total de 29 634 523 doses injectées depuis le début de la pandémie.

Six vaccins sont actuellement utilisés: Comirnaty®, Comirnaty® Original/Omicron BA.1 et Comirnaty® Original/Omicron BA.4-5 de Pfizer/BioNtech ; Spikevax® et Spikevax® Original/Omicron BA.1 de Moderna ; COVID-19 Janssen® de Johnson & Johnson. Un septième, Nuvaxovid de Novavax, est actuellement indisponible.