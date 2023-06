Les océans surchauffent, la biodiversité trinque

"Les températures à la surface des océans atteignent déjà des niveaux records et nos données indiquent que la température moyenne pour toutes les mers libres de glace en mai 2023 était supérieure à tout autre mois de mai", avait déjà alerté le mois dernier Samantha Burgess, directrice adjointe du service européen Copernicus sur le changement climatique.

Dans l’Atlantique nord, une anomalie record de +1,32 °C a été enregistrée ce mois-ci. Cette situation concerne toutes les mers et océans de la planète, mais la situation est particulièrement marquée dans l’Atlantique nord. Une canicule marine (la température de surface est plus chaude que 90% du temps pendant plus de 5 jours) sans précédent est même en train de frapper les eaux autour du Royaume-Uni et de l’Irlande, indiquent les experts.

Outre les impacts que cela a déjà et pourra avoir à l’avenir sur des phénomènes météorologiques extrêmes, c’est aussi l’ensemble de la biodiversité marine qui trinque.

"Il y aura des vagues de mortalités chez les espèces les plus fragiles, des modifications des périodes de reproduction et des disparitions d’espèces qui auront des effets sur toute la chaîne trophique", indique Krishna Das, biologiste et océanographe, Maître de recherches FNRS à l’Université de Liège.

L’eau chauffe et l’oxygène diminue

Car même si l’écart moyen (sur l’ensemble de l’océan Atlantique) de +0,26 °C par rapport à la période 1991-2020 peut paraître faible dans l’absolu, c’est en réalité beaucoup et même trop pour beaucoup d’espèces. "Car ce n’est pas juste une augmentation de température, ajoute la scientifique. C’est aussi une diminution de l’oxygène, des espèces qui sont favorisées et d’autres défavorisées, avec des risques de déséquilibres et d’effets cascades sur de longues distances."

Pour Krishna Das, les chiffres actuels "sont inquiétants" car ils affichent de nouveaux records mais également parce qu’il s’agit d’un phénomène qui s’inscrit dans la durée.

"Alors, que ce nouveau record fasse partie d’un changement global ou qu’il s’agisse d’une anomalie annuelle, les chiffres sont là, c’est un fait scientifique. Et je suis inquiète car il y aura des effets sur la biodiversité", dit la biologiste. Qui note aussi que cette situation extrême survient déjà en juin alors que les mois de juillet, août et septembre sont ceux lors desquels les mers et océans emmagasinent le plus de chaleur…

Si la situation perdure, on pourrait donc aussi assister à la modification de courants de surface ainsi qu’à la prolifération d’algues qui, localement pourraient créer des zones totalement privées d’oxygène…