Procès des attentats | L’avocat De Taye aux jurés: "le doute doit vous bouffer"

Présenté comme un logisticien dans le réquisitoire du parquet, l’avocat d’Ali El Haddad Asufi s’érige contre " les libertés prises systématiquement avec la réalité du dossier." C’est de bonne guerre mais les deux représentants du Parquet fédéral en ont ramassé plein les oreilles.

Pour conclure en réclamant l’acquittement de toutes les préventions à l’égard de son client, Me De Taye et son collègue Jean-Christophe De Block ont emprunté un chemin efficace, clair et ramassé sur la matinée d’audience.

Ce mardi, les avocats de Salah Abdeslam avaient déjà longuement disserté sur la présomption d’innocence et le doute devant profiter à l’accusé.

Les conseils d’Ali El Haddad Asufi ont rejoué la même carte. Et c’est surtout sur le doute qu’il y a moyen de sauver la tête d’El Haddad Asufi. Le gars, on retrouve ses traces ADN dans deux planques voire même dans l’appartement conspiratif de la rue Max Roos, là où on fabriquait du TATP (l’explosif) à la chaîne. " Oui, il est allé rue Max Roos", ne peut nier l’avocat De Taye.

"Manipulé par Ibrahim El Bakraoui"

Mais le pote d’Ibrahim El Bakraoui (terroriste de l’aéroport) n’y serait pas allé la veille des attentats mais seulement le 18 février, soutient la défense.

Son GSM a borné sur l’antenne desservant l’appartement à quelques heures des attaques ? L’avocat rappelle que cette même antenne peut aussi servir de relais au domicile de l’accusé. Il y a donc doute. Et de rappeler qu’il borne aussi sur cette antenne au moment de la perquisition dans l’appartement conspiratif qui grouillait de policiers… "À part des arguments fumeux, des liens logiques qui n’existent pas, on n’a rien!"

Pour Me De Taye, son client a été " manipulé par Ibrahim El Bakraoui."

Radicalisé, El Haddad Asufi ne l’était pas. Ce n’est pas son avocat qui le dit mais les enquêteurs et autres experts qui se sont penchés sur sa personnalité. Employé à l’aéroport de Zaventem, était-il un cheval de Troie pour les membres de la cellule ? "S’il avait fait bénéficier de ses accès privilégiés de l’aéroport à ses petits copains, ça aurait pu être un 11-septembre à Bruxelles!"

Les deux avocats sont aussi revenus sur la dangerosité de leur client. S’il est aujourd’hui incarcéré, il a bénéficié précédemment d’un bracelet électronique jusqu’à l’appel du Parquet…

Présenté comme un trafiquant d’armes, El Haddad serait plutôt un trafiquant de stupéfiant. S’il a donné des coups de main à ses potes, " il n’a pas assassiné par amitié. Assassiner par amitié, ça n’existe pas, dit Me De Block. Les seules personnes qui pourraient tuer par amitié, ce sont les psychopathes. Et M. El Haddad n’est pas un psychopathe."

Si l’accusé avait un rôle de logisticien dans la cellule, pourquoi n’a-t-il pas été utilisé pour les achats des précurseurs des explosifs puisqu’il n’apparaissait pas dans l’enquête et que l’étau se resserrait autour des El Bakraoui qui devaient sortir en portant des perruques...

Doute, présomption d’innocence: aux jurés de décider. Une tâche excessivement lourde à assumer pour de simples citoyens...

Ce jeudi et lundi (vendredi étant un jour de repos), ce sont les avocats de Bilal El Makhoukhi qui plaideront.