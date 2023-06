Pourquoi les Wallons consomment-ils plus d’antibiotiques que les Flamands ?

Les données Inami de la consommation de médicaments pour l’année 2022 continuent de montrer des différences, mais face aux chiffres, sans étude supplémentaire, les économistes de la santé ne peuvent qu’émettre des hypothèses.

Les Wallons sous antidépresseurs

C’est le sud du pays qui consomme le plus d’antidépresseurs, avec deux pics dans les arrondissements de Philippeville et Marche-en-Famenne. "Cela peut être dû à un médecin qui prescrit plus d’antidépresseurs que la moyenne ou une prévalence de problème dans ces arrondissements, analyse la Pr Sandy Tubeuf, économiste de la santé à l’UCLouvain. La population de la Belgique n’est pas homogène, il y a des zones où les gens sont plus riches ou plus pauvres, des disparités au niveau de l’âge de la population…"

Les antibiotiques wallons

Au niveau des antibiotiques, ce sont les Wallons qui sont les mauvais élèves: entre 10 et 30 % au-dessus de la moyenne nationale, sauf en province du Luxembourg (10 % sous la moyenne).

L’économiste de la santé Dominique Vandijck (UGent) explique la divergence nord-sud par le fait que la Flandre a davantage de cabinets médicaux partagés. Selon lui, il y a par conséquent moins de problème en Flandre pour avoir un rendez-vous chez le médecin, et donc moins de pression pour avoir une prescription d’antibiotiques.

Des raisons économiques

Revenant sur les différences économiques, la Pr Tubeuf émet, quant à elle, l’hypothèse d’un possible report des soins, et donc d’une aggravation de la situation du malade, qui doit alors recourir à des antibiotiques.

Cette différence de niveau économique pourrait aussi, selon elle, expliquer que les Wallons consomment moins d’antihistaminiques, qui peuvent être, en cas d’allergie légère, des médicaments de confort. Car la consommation d’antihistaminiques en Wallonie est 10 à 30 % inférieure à la consommation nationale et même entre 30 à 50 % inférieure en province du Luxembourg. On constate un énorme pic dans l’arrondissement d’Alost.

Consulté par le quotidien flamand De Standaard, l’économiste de la santé Dominique Vandijck expliquait, quant à lui, la différence par le fait que la nature est plus présente en Wallonie: "Jouer dehors y reste davantage une habitude qu’en Flandre, où les enfants grandissent plus dans un environnement aseptisé." Une analyse qui ressemble un peu à une image d’Épinal.

Professeur émérite à l’UCLouvain, Marie-Christine Closon trouve surtout qu’il est compliqué d’émettre quoi que ce soit d’autre que des hypothèses sur base de ces simples chiffres. "Ici, c’est la Wallonie qui est le gros consommateur, mais parlons de la rilatine surconsommée en Flandre, pour des enfants hyperactifs. Parfois, la situation économique est en cause, parfois c’est une surprescription des médecins. Ce serait plus intéressant d’étudier la diminution de la consommation des antibiotiques après une campagne de prévention."

Mais l’Inami est un organe national et la prévention une compétence régionale… La construction de notre pays ne facilite pas l’analyse.