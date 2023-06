Visite d’État du roi Willem-Alexander en Belgique

La dernière visite d’État des Pays-Bas en Belgique s’était faite sous Albert II, il y a 17 ans, alors que Beatrix était reine. "Le protocole veut que le souverain le plus récemment monté sur le trône soit invité par le souverain en place depuis plus longtemps. C’est ainsi que le roi Philippe a déjà été invité par Willem-Alexander, car il est devenu roi la même année que lui, mais un peu avant lui."

Ainsi, donc, le "jeune" roi Charles d’Angleterre pourrait-il être invité en Belgique ? "Le roi Philippe était la semaine passée au Royaume-Uni, pour rendre hommage aux soldats anglais morts sur le sol belge pendant la guerre et rendre hommage aux soldats belges engagés dans la royal airforce. Mais ça, c’était une visite officielle. " Par contre, Philippe 1er et Albert II n’ont jamais été invités par la reine Elizabeth pour une visite d’État. "C’est à cause d’une tension diplomatique qui est survenue entre les deux pays à cause de la non-livraison d’obus par la Belgique à l’Angleterre, lors de la 1re Guerre du Golfe. "

À quoi ça sert ?

"L’objectif d’une visite d’État est de manifester son intérêt à l’égard d’un autre pays, et renforcer les liens diplomatiques, économiques, culturels et dans le domaine de l’enseignement", explique Vincent Dujardin. Il souligne que sous le règne de Philippe, le volet économique a été renforcé: "Quand il se rend à l’étranger, le roi est accompagné d’entrepreneurs belges, ainsi que les ministres présidents des Régions, à la faveur d’un renforcement d’une diplomatie économique. Cela permet de faire connaître les atouts de la Belgique: que ça soit une visite d’État in ou out."

Si les visites d’État ne se passent qu’une fois par règne, elles n’excluent pas les visites officielles ou les visites de travail. "Par exemple, quand le roi va en Allemagne pour observer ce qui se fait en termes de visite en alternance, ce n’est pas une visite d’État pour la cause."

Si c’est la 1re visite d’État de Willem-Alexander en Belgique, le lien entre les deux familles royales est fort selon Vincent Dujardin. "Les deux couples royaux s’entendent bien. La cote de popularité des deux rois a évolué de façon inverse: alors que celle de Philippe s’est renforcée, Willem-Alexander est passé de 80% à 48%, à cause d’épisodes malheureux pendant la crise Covid – un voyage en Grèce et une fête pour l’héritière. Puis, contrairement à Élisabeth, l’héritière néerlandaise n’a pas renoncé à sa dotation immédiatement quand elle a eu 18 ans. "