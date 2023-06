Trop de gens pensent être allergiques aux pénicillines

Un effet secondaire plutôt qu’une réaction allergique

Comment expliquer un tel taux de fausses allergies ? "Les pénicillines au sens large ont souvent des effets secondaires dérangeants que les patients pensent être une réaction allergique, explique le Dr Françoise Pirson. Cela peut être de la diarrhée ou une mycose vaginale après un traitement par amoxicilline et acide clavulnique ou encore des maux de ventre avec un traitement par amoxicilline".

La pneumo-allergologue des cliniques universitaires Saint-Luc avance une autre explication: certains patients qui ont entendu parler de personnes ayant fait une forme grave d’allergique aux pénicillines, se disent allergiques à la moindre réaction pour se protéger de ce risque. "Quand on leur demande des précisions sur leur réaction allergique, ils restent vagues, sont incapables de préciser le moment, le type de réaction et de donner le nom du médicament ", souligne le Dr Pirson.

Les pénicillines – parmi les plus prescrites figurent l’Augmentin, l’Amoxicilline – ont un intérêt très important en médecine générale car ils agissent sur de nombreux germes, y compris des germes intra-hospitaliers. "Ils sont utilisés pour de nombreuses pathologies, allant de la sinusite à la bronchite, à l’infection urinaire ou l’infection digestive. Le spectre d’action est extrêmement large."

Traitement alternatif

Face à un patient qui se dit allergique aux pénicillines, le médecin généraliste ou spécialiste n’a pas d’autre choix que de prescrire un traitement alternatif. Il s’agit principalement d’antibiotiques de familles tout à fait différentes, pas toujours aussi efficaces, bien plus coûteux et qui favorisent l’apparition de résistances "car ils agissent sur de nombreux microbes qui, une fois exposés à ces antibiotiques-là vont développer des moyens de défense contre eux. Cela revient à couper la branche sur laquelle on est assis. Celui qui se dit allergique aux pénicillines se coupe de la possibilité d’être traité de très nombreuses fois par des antibiotiques facilement accessibles et relativement peu coûteux", résume la pneumologue.

Un bilan s’impose, très vite

Afin de confirmer ou d’infirmer une allergie médicamenteuse, un bilan doit être réalisé idéalement dans les six mois qui suivent la première réaction, préconise le Dr Pirson. Et ce bilan doit être réalisé dans un centre spécialisé, en milieu hospitalier.

"Il s’agit essentiellement de tests cutanés effectués après un interrogatoire très fouillé du patient. Les tests sanguins s’avèrent peu rentables en termes de diagnostic dans le cadre de l’allergie aux pénicillines. Si les tests cutanés sont plus ou moins contributifs, on peut passer aux tests de provocation pour démontrer qu’il y a bien un mécanisme allergique ou pas. Dans certains cas, on fera un test de réintroduction pour démontrer que le patient peut vraiment recevoir une pénicilline."

Ces tests sont en grande partie remboursés par l’Inami. Le patient se voit délivrer un certificat d’allergie, attestant qu’il est allergique à tel antibiotique ou telle famille d’antibiotiques et mentionnant les alternatives médicamenteuses. L’allergie est mentionnée dans son dossier médical informatisé

L’allergie aux pénicillines n’est pas héréditaire. Le nombre de personnes allergiques est relativement constant dans le temps. L’allergie médicamenteuse est prise en charge par des pneumologues ou bien des dermatologues.