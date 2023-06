Procès des attentats: les avocats d'Abdeslam persuadés qu'il ne savait rien

"La règle, c’est la preuve"

Me Bouchat - avant de s’attaquer aux faits - a tenté de semer le doute dans la tête de chacun des jurés. " C’en est fini de l’intime conviction, rappelle-t-il. La règle, c’est la preuve !" Et pour lui, cette preuve, " c’est que l’accusé a bien commis les faits et pas qu’il avait la possibilité de les commettre." Nouveau doute: " quel est l’acte posé par Salah Abdeslam sans lequel les crimes n’eussent pu être commis ? C’est ça la question de culpabilité.

Le fait d’être caché dans une planque n’est pas un acte de participation à un attentat." On comprend assez facilement vers quelle voie l’avocat oriente sa plaidoirie: vers la demande d’acquittement pour une des deux préventions: celle d’assassinat et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste.

"Abdeslam n’est pas fiable"

Delphine Paci est revenue sur les décisions qui ont amené Salah Abdeslam devant cette cour d’assises. Pour rappel, l’intéressé a été lourdement condamné pour son rôle dans les attentats de Paris (perpétuité et mesure incompressible) mais aussi à 20 ans de prison pour une opposition armée avec la police au cours d’une perquisition dans une planque à Forest. Les avocats se sont évertués à rappeler que cette planque n’était pas un lieu conspiratif, un lieu où les attentats ont été préparés. La défense de Salah ont fait de lui l’idiot inutile de la bande après son retour improvisé de Paris où il n’avait pas été en mesure de se faire exploser le soir du 13 novembre 2015. Les membres de la cellule le mettent à la marge : "On ne veut pas de lui, Salah Abdeslam n’est pas fiable. Il ignore tout de la préparation des attentats. Il n’a aucune connaissance de l’achat des précurseurs pour les explosifs. Ces préparatifs ne peuvent lui être imputables."

Démonter les contrevérités

Delphine Paci estime que son client était " un symbole, un ennemi d’État" et c’est pour cette raison que le Parquet " a demandé à le poursuivre dans le dossier des attentats de Bruxelles." Il est évident que, dans la foulée des attaques à Paris le 13 novembre 2015, Salah Abdeslam, dernier membre du commando en vie, était devenu "l’incarnation de l’horreur. "

L’avocate veut faire comprendre aux jurés qu’ils ne sont pas là "pour mettre du baume au cœur des parties civiles. Ce n’est pas votre boulot. Votre boulot, c’est de juger les accusés en fonction des preuves qu’on vous apporte." Elle balaye "le chantage affectif" qui consisterait à satisfaire les attentes de certaines parties civiles de condamner fortement cet accusé médiatique. Elle enjoint alors les jurés "d’analyser sans vous faire avoir par les contrevérités et vous placer à hauteur d’homme."

Et les avocats de plaider l’acquittement concernant les assassinats et tentatives d’assassinat. Pour la prévention de participation aux activités d’un groupe terroriste, les avocats ont laissé au jury le soin d’apprécier si leur client est coupable ou non.

Ce mercredi, c’est la défense d’Ali El Haddad Asufi qui plaidera