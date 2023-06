Hadja Lahbib s'apprête à affronter des parlementaires chauffés à blancs: quelle sera sa défense?

Smet décide, Lahbib et De Croo valident

Pour rappel, ces délégations, qui comptaient le maire de Téhéran et le vice-maire de Kazan, avaient été invitées par le secrétaire d’État bruxellois en charge des relations internationales, Pascal Smet, dans le cadre du Brussels Urban Summit, un rassemblement de maires de villes comptant plus d’un million d’habitants. Ce dernier a dû démissionner dimanche quand il est apparu que son cabinet a donné son feu vert au financement du logement des sulfureux visiteurs à Bruxelles.

Reste que l’octroi de visas est une compétence fédérale et que les Affaires Étrangères, après avoir déconseillé la venue des Iraniens, ont bel et bien validé 14 visas à durée limitée, comme l’a admis Madame Lahbib. Est-elle allée contre l’avis de son administration ? En tout cas pas contre l’avis du Premier ministre Alexander de Croo, dont le cabinet a assuré mardi, auprès de l’Avenir, avoir été informé de l’octroi à venir des visas iraniens.

Solides munitions

Reste que le grand oral d’Hadja Lahbib devant des parlementaires échaudés (et qui se trouvent aussi bien dans la majorité que dans l’opposition), s’annonce tendu. Il faut dire qu’après avoir été étrillé par Hadja Lahbib au Parlement fédéral la semaine dernière, Pascal Smet a laissé de solides munitions aux détracteurs éventuels de la ministre : en l’espèce, on parle d’un certain nombre d’échanges (mails, transcriptions téléphoniques...) entre son administration, les Affaires Étrangères et Metropolis, l’organisation qui chapeautait l’événement. Ce qu’il en ressort, c’est que chez Metropolis, où le maire de Téhéran occupe un siège important au sein du conseil d’administration, tout comme chez le secrétaire d’État bruxellois, on voyait d’un mauvais œil que les Iraniens (mais aussi, dans une moindre mesure, les Russes), ne puissent se rendre à Bruxelles.

Du côté des Affaires Étrangères, la réticence exprimée fin mars (le 20) s’est complètement dissoute début mai, le 10 au plus tard, comme l’a semble-t-il confirmé Hadja Lahbib auprès de Pascal Smet ce jour-là.

Défense bancale

L’ex-secrétaire d’État bruxellois jure qu’il n’a pas fait pression pour obtenir ces visas (finalement délivrés début juin, au terme d’une procédure conclue le 8 juin dernier - c’est à ce moment-là que le cabinet De Croo aurait été informé de la situation). Jusqu’ici, la défense d’Hadja Lahbib s’est concentrée sur l’insistance répétée du socialiste jusqu’à cette date : jeudi dernier, en séance plénière au Parlement fédéral, cette dernière a tenté de démontrer qu’elle avait été mise devant le fait accompli et que ses services avaient, in fine, "subi" les décisions prises par M. Smet.

Mais cette défense s’est effritée à la lecture de la chronologie tirée des données lâchées par Pascal Smet avant son départ : si la procédure n’a abouti que le 8 juin, l’octroi des visas aurait lui été acté par le fédéral bien plus tôt, début mai (le 10). De quoi s’étonner de ce que le cabinet De Croo, qui était alors très lié aux négociations visant à faire libérer Olivier Vandecasteele, n’ait été informé que début juin.