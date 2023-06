Cannabis: les premiers pas vers un vrai médicament wallon

Mais la start-up basée à Charleroi, veut passer un cap: développer un ou des médicaments à base de CBD, une des principales molécules disponibles dans le cannabis (voir ci-dessous).

Pour y parvenir, CBX Medical pourra compter sur un subside de 573 500 euros octroyé par le Service public de Wallonie. Le premier du genre pour la recherche et développement sur les cannabinoïdes en Wallonie. Avec l’apport de la start-up, ce sont 800 000 euros qui sont disponibles pour mener des recherches, en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB), sur la biodisponibilité des cannabinoïdes. C’est-à-dire la quantité de substance active administrée qui atteint finalement la circulation générale et devient disponible pour l’action thérapeutique. Plus la biodisponibilité est élevée, plus le produit est efficace, sans modification du dosage.

"L’idée est de développer un ou plusieurs produits qui seront plus assimilables par l’organisme en l’administrant de la façon la plus optimale", résume Rémi Rosière, du département de recherche en pharmacothérapie et pharmacie galénique de l’ULB et partenaire du projet.

Un projet qui n’en est qu’au début, car on sait que le développement d’un médicament peut prendre entre 10 et 20 ans… Mais la littérature scientifique, les études sur l’usage des cannabinoïdes étant déjà très fournies, le design de l’étude pourra être simplifié. CBX Medical espère ainsi de premiers résultats d’essais cliniques d’ici 5 ans.

Outre l’enjeu économique d’une telle recherche – le SPW a aussi sélectionné le projet pour son potentiel emplois -, une validation scientifique de médicaments à base de cannabinoïdes sortirait l’usage de ces substances d’une zone grise.

"Il y a une méconnaissance des produits à base de cannabinoïdes et un amalgame avec le cannabis récréatif, aussi bien chez les pharmaciens que les médecins", dit Paul Ransart, pharmacien et CEO du groupe Evoluphar, qui distribue les produits de CBX Medical. Les patients sont pourtant de plus en plus nombreux à se tourner vers ces produits "santé" à base de cannabinoïdes, avec des retours positifs notamment sur l’anxiété et la douleur. En 2002, la vente en pharmacie a d’ailleurs explosé avec une croissance de plus de 43%.