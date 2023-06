Visas iraniens: quel rôle joué par De Croo ?

Pour rappel, celui-ci a été convié par le secrétaire d’État bruxellois en charge des relations internationales (Pascal Smet, donc) à l’occasion du Brussels Urban Summit, qui s’est tenu du 13 au 15 juin et réunissait les maires de villes de plus d’un million d’habitants.

Embarras à tous les étages

Moins d’un mois après les négociations ardues visant à faire libérer Olivier Vandecasteele des geôles iraniennes, l’affaire est embarrassante, d’autant que le maire et ses collaborateurs (14 personnes), ont été logés aux frais de la Région avec l’assentiment du cabinet du ministre - ce qui l’a précisément conduit à démissionner.

À présent, c’est la question des visas qui met le fédéral sous pression. Ceux-ci ont bel et bien été octroyés par Hadja Lahbib, malgré un avis négatif de ses services le 20 mars dernier, comme l’atteste un mail exhumé par les équipes de Pascal Smet - ce dernier jurant n’avoir pas fait pression sur le fédéral en vue d’accueillir la délégation iranienne.

Moins de deux mois plus tard, le 11 mai, un nouvel échange entre les équipes de Monsieur Smet et les Affaires Étrangères souligne l’accord de la ministre pour ne pas bloquer les visas. Celle-ci a depuis confirmé avoir donné son feu vert pour 14 visas à durée limitée - ce qui est bien plus que les 4 personnes mentionnées au 20 mars.

Et au milieu, un appel

Outre le fait que les négociations pour faire libérer Olivier Vandecasteele battaient leur plein à l’époque (20 mars-11 mai), un événement précis a eu lieu dans ce laps de temps : un appel entre le Premier Ministre Alexander De Croo et le président iranien Ebrahim Raïssi, le 21 avril. Naturellement, il a été question d’Olivier Vandecasteele, alors que le traité de transfèrement qui devait permettre l’échange avec le diplomate-terroriste Assadollah Assadi venait d’entrer en vigueur (le 18 avril). Ce que n’a pas caché le Premier ministre lorsqu’il a été interrogé, lé 27 avril, devant la Chambre des représentants après sa conversation avec le président Raïssi. "Je n’ai pris aucun engagement", avait ainsi assuré le Premier ministre, par ailleurs furieux que la presse iranienne ait annoncé une amélioration des conditions de détention pour Olivier Vandecasteele alors qu’il n’en était rien.

Toutefois, le traité de transfèrement et la possible libération de l’otage belge ne fut pas le seul axe de discussion des deux dirigeants. Dans une note préparatoire à l’entretien issue de la présidence iranienne, et que l’Avenir a pu consulter, sont explicitement évoquées les futures perspectives entre les deux États, notamment en matière de coopération, qu’ouvraient la toute fraîche entrée en vigueur du traité - lequel, à ce jour, n’a été dénoncé par aucune des parties.

"L’entrée en vigueur de l’accord sur le transfert des condamnés est importante à deux égards", écrit la présidence iranienne: "premièrement, en tant qu’événement important dans le cadre des relations et de la coopération entre les deux pays et deuxièmement, en tant que coopération conjointe visant à résoudre le problème le plus important dans le cadre des relations entre les deux pays" (NDLR : la condamnation par la Belgique d’Assaollah Assadi à 25 ans de prison).

L’Iran jubile

Interrogé pour savoir si la question des visas (alors en stand-by) a été abordée lors de cet échange entre Alexander De Croo et Ebrahim Raïssi, le cabinet du Premier ministre a opposé une fin de non-recevoir.

L’Iran, de son côté, s’est réjoui de la visite du maire de Téhéran à Bruxelles, notamment dans "le domaine des relations urbaines et diplomatiques publiques".