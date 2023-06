Qu’y a-t-il à sauver dans le box des accusés: la parole à la défense

C’est ce mardi que leurs avocats vont prendre la parole pour défendre leur client. Avec quelle conviction ? Il n’y aura personne qui prendra la parole pour Oussama Atar puisque cet accusé est présumé mort en Syrie.

Autre accusé clé du procès: Osama Krayem, lui qui aurait dû se faire exploser dans le métro avec Khalid El Bakraoui. Le Suédois a brillé par son absence quasi totale tout au long de ce procès. Chaque jour, dès l’ouverture de l’audience, il demandait à intégrer le cachot du Justitia. Comment ses avocats, Gisèle Stuyck et Jane Peissel, pourront-ils trouver des circonstances atténuantes à cet accusé dont le jury n’a jamais entendu la moindre explication ?

Autre accusé majeur: Mohamed Abrini. "L’homme au chapeau" était dans la cellule terroriste. Il ne le nie pas d’ailleurs. Tout comme il avait déclaré au cours de ce procès avoir conscience d’"être un terroriste" et qu’il n’évitera pas la perpétuité. Mais ses avocats ne lâcheront pas leur client si facilement. Il est fort probable qu’ils vont analyser certains faits du dossier comme non pertinants. D’un autre point de vue, on pourrait essayer de considérer que l’accusé a "épargné" des vies en se débinant (par lâcheté ou par la volonté d’épargner des vies ?)

Salah Abdeslam, dont les avocats Paci et Bouchat entameront les plaidoiries de la défense ce mardi à 9 h 30, répéteront aussi ce que leur client a déjà évoqué. Au moment des faits, il était en prison puisqu’il avait été arrêté 4 jours avant le 22 mars 2016. Comme à Paris, on entendra probablement que Salah Abdeslam n’a pas de sang sur les mains. Mais cela l’exclut-il pour autant de la cellule terroriste ?

Pour les autres accusés, l’intrigant Ayari, au profil intellectuel et marqué par la géopolitique, verra son avocat invoquer un contexte de guerre dans lequel il s’était pleinement inscrit. Juger un acte de guerre, ce n’est pas la même chose que du terroriste. C’est une ligne de défense que l’avocat Gultaslar avait déjà partagée lors du procès des attentats de Paris.

Quelles circonstances atténuantes ?

Restent ensuite les accusés El Makhoukhi, El Haddad Asufi et Bayingana. Ceux-là sont dans leur dossier et devraient échapper à la perpétuité. Mais il est fort probable que la défense plaide l’acquittement. Pour Ali El Haddad Asufi, probablement. Pour Hervé Bayingana, son profil avait interpellé: il avait fui la barbarie des massacres au Rwanda, s’était intégré en Belgique, avait été diplômé de l’enseignement supérieur pour se retrouver dans ce réseau terroriste. La présidente de la cour d’assises l’avait d’ailleurs interpellé lors de son interrogatoire: " Mais que faites-vous dans le box des accusés ?". Et il avait répondu : "ce sont des rencontres, des circonstances... " Atténuantes, ces circonstances ? Les avocats Lurquin père et fille ne manqueront pas d’en faire mention.

Les Farisi tous les deux libres ?

Viennent ensuite les frères Farisi, tous deux comparaissant libres et devraient sortir libres de ce procès. Pour Ibrahim, cela ne fait quasiment pas l’ombre d’un doute puisque le Parquet a annoncé requérir l’acquittement. Une demande à laquelle les parties civiles ont adhéré puisque tous les avocats des victimes qui ont évoqué les frères Farisi se sont rangés au réquisitoire. Un premier constat s’impose d’ailleurs: si Ibrahim Farisi est libéré, comment excuser la justice qui a salopé la vie de ce gars depuis 2016 ?

Et son frère, Smaïl ? Acquittement requis également pour la plus importante des charges: celle d’assassinat et de tentative d’assassinat. Il n’a été retenu que la participation aux activités d’un groupe terroriste pour l’aîné des frères. S’il est condamné, il est aussi probable qu’il pourrait écoper d’une peine n’excédant pas sa détention préventive afin de ne pas le renvoyer en prison.