Pénurie de thrombolytiques, une alternative mécanique trop peu remboursée

La seule alternative pour pallier l’indisponibilité de ces médicaments est de recourir à une intervention chirurgicale légère: la thrombectomie. Elle consiste à éliminer le caillot par voie endovasculaire c’est-à-dire via l’intérieur des vaisseaux, à l’aide d’un dispositif mécanique. Dans le cadre de la pénurie, l’Inami propose aux hôpitaux de conclure une convention de remboursement pour 2 ans. Elle sera appliquée une fois les stocks de thrombolytiques épuisés.

Cette convention cible quatre pathologies: la thrombose artérielle, la thrombose veineuse profonde, la fistule artério-veineuse chez un patient hémodialysé et l’embolie pulmonaire. Deux types de forfait (500 € ou 1 500 €), destinés à couvrir l’ensemble du matériel nécessaire à l’extraction endovasculaire, sont proposés aux hôpitaux. Pour un budget total de 500 000 €.

Surcharge financière pour les hôpitaux

Ces montants seraient largement sous-évalués selon la Société belge de Chirurgie vasculaire qui a introduit la demande de remboursement du matériel de thrombectomie afin d’éviter le recours à des interventions plus lourdes pour le patient et les hôpitaux telles que les pontages. "Ils ont sous-éstimé tous les montants de remboursement, de 700 € à 1500€, estime le Dr Philippe Remy, président de l’ASBL. Cela représente une nouvelle surcharge financière pour les hôpitaux, car tout dépassement de l’enveloppe prévue est à charge de l’établissement, ces variations ne pouvant être répercutées sur les patients. On se retrouve tous coincés".

Les techniques utilisées pour remplacer les fibrinolytiques peuvent donner des résultats relativement équivalents à l’utilisation du médicament, affirme le chef du service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique au Grand hôpital de Charleroi (GHDC). "L’endovasculaire, c’est de la mini-chirurgie invasive qui réduit fortement les risques post-op. On ponctionne un vaisseau, on entre dedans par un petit trou d’aiguille pour éliminer le caillot. Ce matériel existe depuis des années mais n’est pratiquement pas utilisé parce qu’il n’est pas remboursé comme c’est le cas dans d’autres pays européens"

Il prévient : "Le risque, si la pénurie de fibrinolytiques se prolonge, est de voir les hôpitaux contraints d’opter pour des interventions plus lourdes parce que mieux remboursées, et cela au détriment du confort de vie des patients. Par exemple, une personne avec un anévrisme de l’aorte ne reste que 24 heures à l’hôpital si l’on pratique une thrombectomie, 4 à 5 jours après une chirurgie ouverte avec les nombreux risques que cette dernière implique".