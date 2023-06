Pascal Vrebos rejoint LN24 pour animer une émission quotidienne dès septembre 2023

11 ans après l’arrêt de “Controverse”, le journaliste quitte donc définitivement le groupe RTL. Mais à 71 ans, il n’est pas encore question de retraite. Pascal Vrebos rejoindra la chaîne d’information LN4 dès septembre prochain où il animera une émission quotidienne.

Dans un communiqué, LN24 se réjouit d’accueillir Pascal Vrebos, le journaliste-vedette, très apprécié du grand public et de ses confrères, sur son antenne. Pour Emmanuel Tourpe, DG audiovisuel chez IPM : “LN 24 est très fière que Pascal Vrebos vienne renforcer ses grilles et la qualité de son offre. Une émission sur mesure a été conçue pour lui : elle sera très vite un incontournable de la télévision belge”.

De son côté, le journaliste s’est dit “ravi de répondre à l’invitation de LN24 et du groupe IPM et prêt pour oser une nouvelle aventure télévisée originale et nécessaire en ces temps incertains qui demandent encore plus de débats sans tabous, de dialogues sans filets et d’infos sans algorithmes. Prêt aussi à renouer à l’écriture éditoriale”.

Pour François le Hodey, CEO d’IPM : “LN24 est la chaîne où il se passe toujours quelque chose d’intéressant. Pascal Vrebos avec sa curiosité, son intelligence, son sens de l’humour, son audace, va nous réunir nombreux tous les soirs dans des grands moments de télévision et d’internet. On pourra aussi le retrouver avec plaisir en presse”.