Ventilateur, brumisateur, climatiseur ou purificateur d’air ? Voici les conseils d’un professionnel pour faire le bon choix pendant la canicule

Mais entre les ventilateurs, les brumisateurs, les climatiseurs et les purificateurs d’air, que faut-il choisir ? Maxence Leonard, assistant manager dans le magasin Krëfel de Bouge, nous aiguille.

Le ventilateur, le plus économique mais aussi le plus limité

Mobiles et faciles d’entretien, les ventilateurs ont un autre gros avantage : leur prix. S’il existe bien des souffleries à plus de 100 euros sur le marché, “la très grande majorité de ces appareils sont très abordables”, assure Maxence Leonard.

“Malheureusement, un ventilo ne fait que braser l’air”, reconnaît le vendeur namurois. “L’utilisateur va donc avoir une sensation de fraîcheur, comme s’il faisait face au vent, mais la température de la pièce ne va pas diminuer pour autant. ”

Autre point noir : “Il n’y a souvent qu’une ou deux vitesses sur ce type d’appareil. ” Ce qui peut très vite devenir problématique la nuit, par exemple.

L’air cooler, entre le ventilateur et le climatiseur

“Esthétiquement, c’est un appareil qui ressemble à un climatiseur mais ses performances et ses caractéristiques sont plus proches de celles d’un ventilateur”, résume Maxence Leonard. “En fait, la seule différence avec un ventilo, c’est son réservoir d’eau qui va permettre de rafraîchir la pièce avec de l’air frais. ”

Vendu le plus souvent entre 200 et 300 euros, l’air cooler – que l’on associe parfois aux brumisateurs – est plus abordable qu’un climatiseur. “Mais il faut faire attention au fait que l’utilisation d’un refroidisseur d’air risque d’augmenter l’humidité de la pièce dans laquelle il se trouve. C’est pourquoi on conseille toujours aux utilisateurs de ventiler la pièce en ouvrant les fenêtres, par exemple”, note encore le manager assistant de Krëfel.

“Selon moi, un refroidisseur d’air constitue surtout un bon compromis pour les personnes qui vivent dans un logement où les fenêtres sont trop en hauteur que pour installer correctement un tuyau d’évacuation d’air. ”

Le climatiseur, le plus complet mais le plus cher

Contrairement aux ventilateurs ou aux air coolers, les climatiseurs permettent donc de diminuer la température dans une pièce. “Concrètement, un tuyau relié à l’appareil va envoyer l’air chaud vers l’extérieur”, explique Maxence Leonard. “À l’achat, il faut donc s’assurer que la puissance du moteur corresponde au volume de la pièce dans lequel la machine sera installée. ”

Bien souvent accompagnés d’une télécommande “pour éviter de devoir se lever constamment”, les climatiseurs les plus complets peuvent aussi déshumidifier les pièces de la maison.

“Autre point positif, leur entretien n’est pas très compliqué : il faut juste changer un filtre de temps en temps ou traiter la condensation”, souligne le commercial namurois.

“Au final, le seul frein à l’achat d’un climatiseur, c’est peut-être son prix”, reconnaît Maxence Leonard. “Les premiers prix tournent entre 300 et 500 euros mais certains modèles peuvent grimper au-delà des 1.000 euros. ”

Le purificateur d’air, esthétique mais limité

Souvent plus esthétiques que les climatiseurs, les purificateurs d’air peuvent être définis comme des ventilateurs améliorés : “Ils apportent une certaine fraîcheur mais ils nettoient également l’air ambiant. Certains modèles allient même ventilation, purification et humidification. ”

Autre avantage : la majorité des purificateurs d’air ne font quasiment pas de bruit et proposent également un mode nuit très discret.

“Malheureusement, ce sont des appareils qui demandent un peu plus d’entretien car les filtres qui les composent doivent être changés tous les 6 à 18 mois, selon les marques”, reconnaît le professionnel basé à Bouge. “Et le budget est aussi plus conséquent puisqu’on peut atteindre les 500 euros. On est dans la même gamme de prix que les climatiseurs, mais les fonctions sont très distinctes. ”