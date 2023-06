Le tri des déchets imposé sur 67 aires d’autoroute

C’était là le principal défi. Après quelques années d’expérience pilote sur les aires d’autoroute de la région de Liège, on a tiré les enseignements pour rendre le système efficace et l’étendre à l’ensemble du réseau. "Cela peut paraître basique mais c’est bien pensé", souligne le ministre Henry, venu inaugurer les installations.

Dans le conteneur noir.

L’objectif de ces "îlots de tri", disséminés en quantité sur les 61 aires d’autoroute qui ne font pas l’objet d’une concession pour une station-service, est d’améliorer la gestion des déchets, dont la quantité ramassée était déjà en baisse depuis trois ans, en lien sans doute avec la crise du Covid.

En 2022, 2657 tonnes de déchets ont été collectées dans et autour des poubelles des aires d’autoroute non concédées, pour un coût de près de 1,8 million d’euros. On dépassait les 3000 tonnes en 2017, et il en coûtait quelque 2 millions. À cela, il faut ajouter les déchets ramassés le long du réseau structurant. Soit 784 tonnes supplémentaires, pour un coût plus élevé, de 3,3 millions en 2022, mais lui aussi en diminution puisqu’on était à 4 millions il y a cinq ans (1223 tonnes avaient été ramassées en 2018).

Au total, c’est donc une économie de près d’un million d’euros qui a été réalisée sur le ramassage en 2022, soit exactement le coût des nouveaux aménagements destinés au tri sélectif, souligne Michaël Almer, le directeur général de la Sofico.

Dans le conteneur bleu.

Sur les 2700 tonnes collectées sur les aires d’autoroute non-concédées, environ 10% sont des PMC. La Sofico s’attend donc à pouvoir recycler, grâce au tri, près de 300 tonnes d’emballages en plastique ou métalliques, et de cartons à boissons.

Le réseau wallon compte 105 aires de repos au total. Sur les 38 aires concédées, ce sont les sociétés privées concessionnaires qui sont responsables de la collecte des déchets. Il n’existe pas d’obligation de tri. Certaines le pratiquent, d’autres pas. "Mais ce sera sûrement une étape ultérieure, comme dans tous les espaces publics", souligne le ministre Henry. Un décret en ce sens serait en préparation, chez sa collègue Tellier, en charge de l’environnement.