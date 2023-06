Trois jours d’absence sans certificat, une mesure qui profiterait moins aux généralistes qu’à la sécurité sociale

Les ministres Dermagne (PS) et Vandenbroucke (Vooruit) y sont favorables, ils avaient déjà interpellé le Conseil national du travail en ce sens, fin décembre 2022.

Objectif de la mesure: désengorger les cabinets des généralistes et diminuer le coût des consultations pour la sécurité sociale.

"Cela ne va pas m’aider dans ma pratique"

Pour le Dr Thierry Van der Schueren, médecin coordinateur à la Société scientifique de médecine générale, l’allongement de la dispense du certificat médical n’a rien de miraculeux.

"Rédiger un certificat médical, avec les outils informatiques dont on dispose maintenant, cela va très vite. Il est vrai qu’une partie des gens qui ont des pathologies qui guérissent spontanément, comme une gastro-entérite ou un refroidissement, qui consultent parce qu’ils doivent remettre un certificat à leur employeur ne viendront plus au cabinet. Mais vous avez toute une série de personnes, de nature inquiète, qui continueront à venir pour être rassurées… Cela ne va pas m’aider dans ma pratique. On croule sous une surcharge de travail administratif et ce n’est pas dû au certificat de travail. Chaque année, il faut répéter les mêmes démarches pour obtenir le remboursement d’un médicament ou justifier un nombre de séances de kinésithérapie pour des patients atteints de pathologies chroniques telles que le diabète ou la sclérose en plaques dont on sait qu’ils ne guériront pas".

À l’heure du tout numérique, le médecin pointe des pratiques aussi archaïques qu’énergivores. "O n en est encore à remplir à la main des dossiers de 8 pages destinés à la mutuelle…. Dans le même ordre d’idée, on ne peut toujours pas envoyer les certificats à la mutuelle par voie électronique alors qu’on le fait pour les demandes de remboursement de médicaments. Ce sont toutes ces conneries-là qui sont énergivores… Il y a vraiment un travail à faire ailleurs pour soulager les médecins. "

Des dizaines de millions d’économie

Des absences de trois jours non justifiées, les mutualités y sont favorables. "Dans la majorité des cas, les absences au travail de courte durée sont causées par des maladies qui guérissent dans les trois jours, note Marc Debont, porte-parole de la mutualité chrétienne. Les travailleurs consultent leur médecin essentiellement pour se couvrir vis-à-vis de leur employeur. Cela représente un coût important pour la sécurité sociale puisque le prix de la consultation est en grande partie remboursée par la sécurité sociale. Les économies réalisées pourraient se chiffrer en dizaines de millions".

Autre argument avancé, dans les pays européens qui ont adopté cette pratique, on ne constate pas plus d’absences au travail.

Dispense pour un jour: la tendance n’est pas à la hausse

Ce constat est partagé par Bart Teuwen, directeur général de Certimed, un organisme de contrôle médical. "Aux Pays-Bas et en Norvège, où il n’y a pas de certificat médical quelle que soit la durée de l’absence, on ne remarque pas une augmentation des congés de maladie, bien au contraire, assure cet expert en absentéisme chez Mensura. On a par ailleurs constaté que les employés reprennent plus vite le travail sans certificat médical car ils reviennent dès qu’ils se sentent mieux, pas le jour de reprise indiqué par le médecin".

La dispense de certificat pour un jour d’absence au travail est entrée en vigueur en Belgique le 1er janvier dernier. Il est trop tôt pour tirer un premier bilan, "mais jusqu’à présent, on n’a pas vu une augmentation significative des absences d’un jour, comme le craignaient les employeurs ", avance Bart Teuwen.

François Lombard, consultant en ressources humaines chez SD Worx, nuance: "Certains employés ont déjà écoulé leur 3 fois un jour d’absence, mais c’est une petite minorité et ce sont toujours les mêmes. Chez SD Works, on applique la dispense de certificat pour un jour depuis 2018 et on n’a pas constaté une augmentation des absences d’un jour."