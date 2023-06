Procès des attentats| L'avocat Mayence à Abdeslam : "vous êtes un triste sir"

Très démonstratif et avec fermeté, Jean-Philippe Mayence a rappelé au jury, pendant près de trois heures, tous les arguments nécessaires à la condamnation des accusés. Il a d’abord personnalisé sa cliente, victime des attaques à Zaventem. "Ma cliente a choisi de ne pas venir témoigner, de ne pas avoir des larmes devant ceux qui ne les méritent pas." Il raconte ainsi comment cette dame "polyglotte et raffinée" a choisi d’accompagner des dizaines de victimes en dehors de deux associations connues afin de leur offrir une assistance psychologique au sein de la Villa royale à Ostende. "Elle a sauvé 9 personnes du suicide," assure son conseil.

Mais ceux que Me Mayence ne veut pas voir sauvés, ce sont les accusés. Particulièrement ceux du box dont il condamne l’attitude pendant ce procès. " Des êtres froids, haineux, sans aucun respect. J’ai été choqué voire scandalisé de leur attitude."

L’avocat a bousculé un à un les accusés. Mais ceux-ci sont restés stoïques malgré la répétition des salves verbales. " Vous êtes un assassin, vous êtes un assassin. Et vous le serez encore plus après le verdict ici," assène-t-il à l’adresse de Salah Abdeslam qu’il qualifie de "triste sir." Ce dernier et sa défense ont rappelé qu’il avait été arrêté quatre jours avant les attentats. Mais pour Mayence, "Il s’est tu et a permis à ses frères d’aller au bout. J’imagine le bonheur qu’il a eu en prison le 22 mars..."

Abrini qui ne se fait pas exploser ? "Ce n’est pas par humanité, par peur de tuer que vous avez fui mais par peur de mourir."

Mais la saillie la plus cinglante a peut-être été celle qui a été adressée à Bilal El Makhoukhi, un accusé qu’on pourrait considérer de second rang et qui a déjà effectué près de 7 ans de détention préventive. L’avocat met le jury en garde : "voilà bien quelqu’un qui est inquiétant, qui est bourré de radicalisme. Son heure est peut-être proche. Il attend qu’une chose : être dehors, de reprendre tout ce qu’il a laissé et qui est prêt à l’emploi." Il fait ainsi allusion aux armes de la cellule terroriste qui ont été confiées à l’accusé et qui n’ont jamais été retrouvées.

Wilmotte : "ce ne sont pas des guerriers"

Dans un style plus transversal, Alexandre Wilmotte - représentant un entraîneur de football qui partait en tournoi avec son équipe de jeunes à Barcelone - a qualifié les accusés de "barbare."

Certains d’entre eux ont reconnu leur implication dans la commission des attentats. " Et j’espère qu’on ne va pas nous chanter une autre chanson..." Une autre chanson qui débutera mardi prochain (20 juin) avec les plaidoiries de la défense.

Il n’y a pas de logique de guerre, s’oppose l’avocat. Une logique évoquée par certains accusés et " où les victimes deviennent coupables : ‘c’est de votre faute et on est en guerre avec vous’. La guerre aussi a ses règles : on ne tire pas au hasard sur des hommes, des femmes et des enfants.

On est donc très loin de considérer les accuser comme des guerriers. Ce sont des vulgaires assassins."