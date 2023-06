Les pesticides sont-ils dangereux? Ce sont les fabricants qui dictent les normes à l'Europe, dénoncent 18 députés

Cette fois, ce sont 18 députés européens et français du groupe socialiste qui embrayent et ont obtenu de la Commission Nationale Déontologie et Alertes en santé publique et environnement (en France) qu’elle se penche sur la méthodologie de l’Europe concernant l’autorisation des pesticides les plus dangereux.

Le "faux nez" de l’agrochimie

Car quelle est cette méthodologie européenne ? "Elle est en fait établie par la discrète Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection de Plantes, une organisation intergouvernementale qui ne dépend en rien de l’Union européenne et échappe à tout contrôle et à toute règle de prévention des conflits d’intérêts", disent les députés. Et derrière "ce faux nez", ajoutent-ils, se cachent en réalité un grand nombre de représentants des multinationales de l’agrochimie. Ce sont donc les fabricants de pesticides eux-mêmes qui rendent un avis sur la dangerosité de leurs produits et jugent s’il existe ou non des alternatives moins dangereuses…

Ces “recommandations”, la Commission européenne les tamponne sans les remettre en cause et les États membres les appliquent ensuite "au détriment de la santé humaine et de la biodiversité", accusent les députés. Toutes les apparences du conflit d’intérêts sont là, et l’OEPP apparaît comme un cas d’école de la confiscation réglementaire au profit d’acteurs privés qui écrivent eux-mêmes les règles qui les concernent.

Alors que le droit européen impose pourtant aux États de ne pas autoriser l’usage des pesticides dangereux lorsqu’il existe des alternatives plus respectueuses de la santé humaine, animale et de l’environnement, dans les faits ce n’est donc pas toujours le cas.

Pour l’eurodéputé français Christophe Clergeau – qui a repris la main sur ce dossier lorsqu’il a remplacé Éric Andrieu au parlement européen – cela questionne sérieusement sur les capacités de l’EFSA (l’Autorité européenne de sécurité des aliments) et des agences nationales à analyser correctement les risques potentiels des produits chimiques qui peuvent pourtant se retrouver dans l’assiette des consommateurs. " Je pense qu’il faut revoir les méthodes d’analyse des risques, car il y a des failles", dit-il. Rappelant l’exemple récent de géants de l’agrochimie comme Bayer et Syngenta qui ont communiqué aux autorités sanitaires américaines les données sur la toxicité de certains de leurs produits sur le cerveau… mais les ont cachées aux autorités européennes. Qui n’y ont vu que du feu…

La démarche des 18 députés va-t-elle changer la donne ? À brève échéance c’est peu probable. "Mais c’est un premier pas", espère Christophe Clergeau. La Commission Nationale Déontologie a constitué un groupe d’experts qui entame son travail d’examen de la saisine des députés. "Et s’ils légitiment notre alerte, le gouvernement français sera obligé de réagir et nous, au niveau européen, ça nous permettra de porter des demandes d’évolution du système d’évaluation afin qu’on aille au bout du principe de précaution."