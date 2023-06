Interdiction de manifester: la loi anticasseurs approuvée par les députés de la commission de la Justice

La commission de la Justice de la Chambre a approuvé, majorité contre opposition, les articles décriés du projet de loi du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) visant à rendre la justice "plus humaine, plus rapide et plus ferme".

Pour rappel, au milieu de ce texte fourre-tout, figure une disposition qui a divisé la majorité. Elle vise à permettre à des magistrats de condamner des prévenus à une interdiction de participer à des "rassemblements revendicatifs" si ces casseurs ont commis des infractions spécifiques (vandalisme, incendie volontaire, coups et blessures…) durant une manifestation.

Pour les syndicats et le secteur associatif, cette possible interdiction de manifester constituerait une nouvelle atteinte aux personnes qui mènent des actions dans le cadre d’un conflit social ou pour dénoncer politiquement une situation. Face à un malaise dans les rangs socialistes et écologistes, le Conseil des ministres restreint a décidé vendredi dernier d’ajouter de nouveaux garde-fous dans le texte, via le dépôt d’un amendement.

Van Quickenborne défend le texte amendé

Devant les députés, Vincent Van Quickenborne a défendu ce nouvel accord trouvé au sein de la Vivaldi, tout en précisant qu’il comprenait que la discussion était "sensible": "Avec cet amendement, nous pouvons garantir que l’on ne vise que les casseurs", a rappelé Vincent Van Quickenborne. Pour le ministre de la Justice, cet amendement permet "de trouver un équilibre entre deux valeurs importantes, la liberté et la sécurité". "Il s’agit d’une interdiction judiciaire de manifester, et non d’une interdiction administrative, rappelle Vincent Van Quickenborne. Elle ne peut être imposée que dans le cadre d’une procédure pénale."Le ministre précise aussi que le texte "ne vise que des personnes physiques" et "qu’aucune interdiction de participer à des rassemblements revendicatifs ne peut être prononcée si le but réel du condamné était exclusivement politique, syndical, humanitaire, philosophique, environnemental, civique ou religieux, ou s’il poursuivait exclusivement tout autre but légitime."

Par ailleurs, le ministre a rappelé que le projet prévoit que l’interdiction de manifester ne pourra s’appliquer qu’à partir d’un "rassemblement revendicatif" d’au moins 100 personnes.

L’opposition fustige le projet de loi

N-VA, PTB, Les Engagés, Défi… Si les avis sont divergents sur les bancs de l’opposition, une idée revient: il faut sortir cette disposition du vaste projet de loi. De plus, le manque de données sur les poursuites actuelles de "casseurs" ne permettrait pas d’analyser la pertinence de la disposition.

"On parle ici de l’introduction dans le Code pénal de la possibilité d’interdire d’exercer un droit fondamental, estime Nabil Boukili, député PTB. Des partis qui se disent progressistes, dont les Socialistes et les Verts, vont accepter d’ouvrir une brèche dans le code pénal."

Pour le PTB, les amendements introduits "ne changent pas le fond de la loi": "Ils n’ont aucune valeur sur le plan juridique, ajoute Nabil Boukili. La Police devra-t-elle compter les participants d’une manifestation pour savoir quand la loi s’applique ?"

Sophie Rohonyi, députée Défi, a déposé un amendement pour supprimer les articles litigieux et se demande notamment pourquoi le gouvernement a retenu le seuil des 100 manifestants. "On est face à un compromis vivaldien", observe-t-elle.

Enfin, pour Vanessa Matz (Les Engagés), il aurait été "sage" que les fameux articles 9 à 11 soient retirés afin d’être davantage "charpentés": "Je suis toujours choquée par le fait que le gouvernement estime que des avis extérieurs se tromperaient sur l’interprétation des textes. Ce sont des juristes assez aguerris sur les matières qui concernent les droits humains ou encore l’État de droit."