Affaire des "boîtes" : Même inculpé, Donald Trump risque bien de s’en sortir

Un procès, mais quand ?

Malgré la lourdeur des charges retenues contre lui (rétention d’informations classées top secret, fausses déclarations, etc.), Trump, qui a plaidé non coupable, a de bonnes raisons de croire en sa bonne fortune. Outre sa domination sur ses deux concurrents directs au sein du parti républicain, Ron de Santis et son ancien vice-président Mike Pence, tout indique que son procès ne se tiendrait pas avant 2024 - au mieux, en pleine campagne électorale. Quand bien même ce serait le cas, cela pourrait tourner à son avantage : la juge à laquelle Trump risque d’avoir affaire n’est autre qu’Aileen Cannon, nommée par… un certain Donald Trump peu avant sa défaite à la dernière élection présidentielle.

Comme le relèvent plusieurs médias et experts américains, Cannon s’était déjà illustrée à l’été 2022 en donnant raison à Donald Trump, qui contestait alors la saisie des documents par le FBI lors de la perquisition de son domicile à Mar-a-lago (Floride). Une décision qui n’avait pas résisté à l’analyse d’une cour d’appel pourtant conservatrice, qui avait annulé une décision "portant gravement atteinte aux fondamentaux américains en matière de justice".

Des juristes sonnent l’alerte

Vu le pouvoir dont dispose un juge de district fédéral aux États-Unis (en particulier la fixation des dates de procès), il est à craindre qu’Aileen Cannon ne soit pas particulièrement pressée de traduire Donald Trump en justice. Et quand bien même le procès serait fixé au plus tôt, l’issue semble courue d’avance, à entendre certains juristes américains, qui demandent dès aujourd’hui que celle-ci se récuse. " En tant qu’experts ayant plus d’un siècle d’expérience collective dans les questions d’éthique judiciaire et autres, nous estimons que cela ne peut pas durer. Elle doit se récuser ou, si elle refuse, être réaffectée par les autorités de contrôle judiciaire compétentes", ont récemment écrit, dans les colonnes de Slate, des juristes issus de la société civile, du monde politique et académique, jugeant que les "inquiétudes quant à l’équité de la procédure et à l’impartialité du juge Cannon" sont particulièrement fondées.