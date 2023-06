C’est déjà la troisième manifestation en 2023 pour le front commun du secteur non marchand: ce sont environ 11.000 personnes qui sont descendues dans la rue à Bruxelles ce mardi 13 juin 2023, selon une estimation des syndicats à tout le moins.

2. Sécheresse: la Haute-Ourthe interdite aux kayaks, les autres cours d’eau en Wallonie "devraient suivre"

Le kayak n’est plus autorisé sur la Haute-Ourthe et les autres cours d’eau "devraient suivre", déclare mardi à l’agence Belga le responsable de l’activité au sein de la direction des Cours d’eau non navigables de la Région wallonne, Emmanuel Gennart. En cause: la sécheresse.

3. Assassinat de l’ex-bourgmestre d’Alost: Jurgen Demesmaeker condamné à 30 ans de réclusion et 5 ans de mise à disposition

Le jury de la cour d’assises de Gand a condamné, ce mardi 13 juin 2023, Jurgen Demesmaeker à 30 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à cinq ans de mise à disposition du tribunal de l’application des peines (TAP). Il avait été déclaré coupable la veille de l’assassinat de sa compagne Ilse Uyttersprot, l’ancienne bourgmestre d’Alost.

4. Royaume-Uni: le centre-ville de Nottingham bouclé après la mort de 3 personnes

Le centre de Nottingham a été totalement bouclé ce mardi matin après la découverte de trois personnes tuées à plusieurs endroits de cette ville du centre de l’Angleterre, dans un “incident tragique” impliquant une camionnette, a annoncé la police locale.

5. Denver champion NBA pour la première fois, Jokic élu MVP de la finale

Les Denver Nuggets ont décroché ce mardi 13 juin 2023 le premier titre de champion NBA de leur histoire. Tractés par le monumental Nikola Jokic, logiquement désigné MVP de la finale, les Nuggets ont arraché la victoire décisive (94-89) aux dépens du Heat.