Un temps trop sec : quinze jours à venir qui seront déterminants pour les cultures

Hier, sur Twitter, l’ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie Serge Zaka s’inquiétait en outre du retour du vent d’Est desséchant (la Bise) qui "signe le retour de la sécheresse éclair". La veille déjà, l’expert notait qu’avec "près de 35-40 jours sans pluie d’ici mi-juin, en pleine période de culture, la sécheresse pourrait même devenir exceptionnelle sur les bassins agricoles du nord-est de la France. Elle concernera toutes les cultures sur toutes les profondeurs de sol." Un scénario qui vaut aussi pour la Belgique. Vincent Sclamender, prévisionniste IRM, confirme ainsi qu’on restera dans des vents orientés Est puis Nord-Nord-Est. "Mais la force du vent sera faible à modérée, dit-il. Ce ne sera plus un vent soutenu comme on l’a connu pendant 10 jours."