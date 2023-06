La cause des moisissures peut être multiple, Joëlle, c’est ce que souligne le syndicat des locataires. "Cela peut être dû à un vice au niveau du logement, par exemple une aération insuffisante, des ponts thermiques, ou un double vitrage trop hermétique… Mais cela peut aussi venir du comportement de l’occupant lui-même, s’il n’ouvre pas suffisamment les fenêtres ou ne chauffe pas assez."

Le syndicat des locataires précise qu’il ne faut pas confondre les infiltrations d’eau, les fuites, qui se manifestent par des taches jaunâtres ou vertes, et les moisissures qui forment des traces noires, des champignons, qui peuvent provoquer des allergies.

Une lettre recommandée

En cas de problème de moisissures, le locataire doit envoyer une lettre recommandée à son propriétaire, "parce qu’il a l’obligation de le prévenir en cas de problème" précise le syndicat des locataires. Dans cette 1re lettre, le locataire demande au propriétaire de faire le nécessaire pour remettre le logement en état, et lui signale qu’il le tient responsable de toute évolution négative de la situation s’il ne fait rien.

"Si au bout de 15 jours à trois semaines, rien ne se passe, il faut envoyer une mise en demeure, qui fait référence au 1er courrier adressé. On met en demeure le propriétaire de commencer la remise en état du bien sous quinzaine ou endéans le mois. Et à défaut, dire que le locataire va demander une réduction du loyer, pour trouble de jouissance, avec effet rétroactif. Nous préconisons de ne jamais aller au-delà de 15%. Et signaler que le locataire se réserve le droit d’intenter une procédure judiciaire pour préserver ses intérêts."

Le syndicat des locataires conseille de communiquer toujours par recommandé, "mais en scannant le courrier et en envoyant une copie par mail".

Comment y remédier?

Un appareil de ventilation dans la salle de bains peut déjà améliorer la situation. "Mais cela ne résout pas forcément le problème. S’il y a un manque de ventilation, il faut faire des travaux pour créer une ventilation", dit-on encore au syndicat des locataires.

Quel genre de travaux ? Pour Jean Glaude, ingénieur architecte. "La législation prévoit une ventilation permanente, 24 heures sur 24. Mais cela ne doit pas être forcément quelque chose de coûteux: des grilles sur des nouveaux châssis, cela ne coûte que 95 €/mètre. Puis il faut une extraction dans les locaux humides." Il ajoute que beaucoup de gens ignorent qu’il existe une position ventilation sur les Vélux, lorsque l’on pousse légèrement la barre de la fenêtre, "et sur des châssis récents, sans changer quoi que ce soit, il y a une position ventilation, en plaçant la poignée à 45 °."

Il explique que l’extraction n’est pas forcément énergivore: "Il existe des extracteurs qui fonctionnent à 10% en permanence, donc c’est à peine si on remarque quelque chose. Puis quand ils détectent de l’humidité, ils fonctionnent à 100%."

L’ingénieur rappelle des conseils tout simples et plein de bons sens: ne pas laisser une bouilloire sur le poêle à bois, ne pas faire sécher le linge dans le living, et ventiler quand on repasse le linge avec une centrale vapeur.