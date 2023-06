Le plan érosion mobilise les agriculteurs qui sont descendus à Namur en tracteur (vidéo)

L’analyse des négociations sur la mise en œuvre de cette mesure environnementale liée à la conditionnalité de la PAC, la politique européenne agricole, n’est cependant pas partagée par tous les acteurs du syndicalisme agricole.

La FJA (jeunes agriculteurs) avait incité ses sympathisants à ne pas rejoindre la manifestation de la FWA. "Pour la FJA, cette action va à contre-courant des discussions qui sont en train d’avancer favorablement, " a écrit son président, Florian Poncelet.

La FUGEA était aussi très proche de l’analyse de la FJA. "Lors du dernier groupe de travail, les défauts de la cartographie ont été abordés. Une série de mesures sera prise afin d’adapter les seuils et de faire disparaître les effets de bordure de champs. Ces modifications augmenteront la pertinence de la cartographie et diminueraient de 22% les terres concernées par les contraintes érosives."

Dès lors, pourquoi la FWA tire-t-elle la sonnette d’alarme ? La BCAE 5 (Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et d’érosion des sols) appliquée au niveau wallon avait établi une cartographie des zones d’érosion. Conséquence, des dizaines de milliers d’hectares de culture nécessitaient des mesures qui allaient jusqu’à l’imposition de zones non cultivées.

"La BCAE 5 est la plus stricte en Europe. Elle met l’agriculteur en distorsion complète avec la concurrence européenne. " La présidente de la FWA, Marianne Streel, se dit favorable à la lutte contre l’érosion. Mais à condition que la réalité de terrain prévale sur une cartographie réalisée avec des algorithmes. Elle évoque ainsi "une petite atténuation mais ce n’est pas suffisant. "

La FWA réclame ainsi que cette année 2023 soit considérée comme année blanche et que 2023 et 2024 soient des années de transition. Le syndicat agricole est aussi inquiet de la liaison entre cette cartographie érosion et le PGDA (programme de gestion de l’azote). "La cartographie pour la BCAE 5 est la même que pour le PGDA. Si on ne la respecte pas, va-t-on avoir des sanctions ?"

Borsus : "réduire de 22%"

Les manifestants ont ainsi relayé leurs inquiétudes aux différents ministres du gouvernement wallon pour finir leur tour devant le siège du Parlement de Wallonie. Willy Borsus, ministre de l’Agriculture et vice-président du gouvernement wallon, rappelle qu’un groupe de travail a été mis en place dès les premières contestations sur la cartographie des zones d’érosion. À la base, 95 300 hectares étaient concernés par les trois niveaux nécessitant de lourdes adaptations du modèle cultural. "Les différentes mesures du groupe de travail ont permis de réduire de 22% les zones en question." Ce qui signifie que 21 246 hectares ont pu être sortis des trois niveaux problématiques.

Concrètement, la voilure a été réduite. Il faudra ensuite voir au cas par cas, et avec les communes, la situation réelle des terrains les plus concernés.