En Wallonie aussi la Wolf Fencing Team protégera les animaux d’élevage des attaques du loup

Le jeune éleveur et pépiniériste n’en est pas pour autant devenu un opposant au canidé sauvage revenu en Wallonie en 2016. Il note même du positif au retour de ce grand prédateur (voir ci-dessous). À condition d’être correctement indemnisé en cas d’attaque et d’être suffisamment soutenu pour pouvoir s’en protéger.

Appel aux bénévoles

Pour ce qui est de la protection, les éleveurs wallons pourront justement bientôt compter sur la Wolf Fencing Team (WFT). Déjà présente en Flandre depuis plusieurs années, une section wallonne a été créée et devrait se développer dans les prochaines semaines sous la houlette de Sophie Clesse.

Engagée à mi-temps par le Parc naturel des Hautes Fagnes, avec le concours de la Région wallonne, du WWF et de Natagora, la jeune femme est chargée de mettre en place une équipe de bénévoles qui pourra aider les éleveurs à protéger leurs animaux du loup avec des clôtures adaptées.

En zone de présence permanente du loup (plus de 62 000 hectares en Wallonie), le surcoût lié aux éléments spécifiques des clôtures nécessaires pour se protéger de l’animal (électrification notamment) est pris en charge par la Région.

"La Wolf Fencing Team pourra, elle, proposer une aide à ceux qui ont subi ou qui risquent de subir une attaque du loup, explique Sophie Clesse. L’objectif est d’alléger le travail des éleveurs en proposant une main-d’œuvre prise en charge par la WFT, car on sait que c’est quelque chose qui demande du temps et peut coûter cher." Et la jeune femme insiste: il ne s’agit pas de bricoler mais bien de proposer un travail de qualité professionnelle.

Éthologue et biologiste de la conservation, de la biodiversité et de la gestion, elle a déjà des arguments à faire valoir en matière de conseils éclairés sur les comportements du prédateur et elle pourra judicieusement informer les éleveurs sur la meilleure manière d’y faire face.

Mais aussi, elle a suivi (et suit encore) une formation spécifique pour la pose de clôture anti-loup auprès de ses confrères flamands. Une formation que suivront également les futurs bénévoles de la Wolf Fencing Team wallonne.

L’objectif est de toujours proposer une protection efficace et réalisée en fonction de trois paramètres clés: le type d’animal à protéger ; le prédateur contre lequel on veut le protéger (ici le loup) ; rencontrer les besoins spécifiques de l’éleveur (concernant l’aménagement de points d’accès par exemple).

S’il s’agit là d’éléments de bon sens, mettre en place des clôtures efficaces contre les intrusions du loup n’est pourtant pas si simple. Car cela requiert des connaissances et un savoir-faire spécifiques qui ont souvent été un peu oubliés, note l’éthologue. "Il y a un siècle que nous vivons sans la présence d’un grand prédateur dans nos régions et nous faisons aujourd’hui des clôtures pour que nos animaux ne sortent pas. Mais nous devons réapprendre à en faire pour que les prédateurs n’entrent pas."

La World Fencing Team cherche des bénévoles, prioritairement dans la zone de présence permanente du loup. Inscription via la page Facebook de la section wallonne: https ://www.facebook.com/WolfFencingTeamBelgiumWallonie