Décédé ce 12 juin à l’âge de 86 ans, l’Italien Silvio Berlusconi a atteint les sommets de tous les domaines qu’il a explorés. Mais il aura aussi été un abonné des prétoires en tant qu’accusé, un businessman retors, un politicien controversé et sulfureux dont les outrances préfiguraient Trump.

2. La vague de chaleur est officiellement là en Belgique, pas de pluie attendue avant lundi prochain au mieux

La température a atteint les 30 °C ce lundi à Uccle, avec pour conséquence que la Belgique a officiellement été déclarée en vague de chaleur. Celle-ci pourrait battre le record de durée de 1947. Quant à la pluie, ce ne sera pas avant lundi. Au mieux, car la probabilité est faible.

3. Procès des attentats de Bruxelles: la présidente suspend l’audience "pour des raisons impératives", le calendrier sera revu

À la surprise générale, la présidente de la cour d’assises de Bruxelles chargée de juger les attentats terroristes du 22 mars 2016 a suspendu l’audience peu avant 11h30 lundi pour des "raisons impératives". Le calendrier des prochaines audiences sera revu, a indiqué Laurence Massart avant de lever la séance.

4. Diables rouges: Bakayoko et Vranckx rappelés par Tedesco, De Bruyne forfait

Blessé durant la finale de Champions League, Kevin De Bruyne est forfait pour les matches de qualification pour l’Euro face à l’Autriche et l’Estonie. Il sera finalement remplacé dans le noyau des Diables par deux jeunes joueurs: Johan Bakayoko, qui avait fêté sa première sélection (et son premier assist) en Suède, le 24 mars dernier, et par Aster Vranckx, qui fête sa première sélection.

5. Un nouveau timbre pour les 10 ans du roi Philippe à la tête de la Belgique

Bpost émet, ce lundi 12 juin 2023, un nouveau timbre à l’effigie du roi Philippe à l’occasion des dix ans du règne du monarque. Le timbre, en édition limitée, présente un cliché immortalisé au Palais par le photographe Bas Bogaerts. Le portrait est accompagné d’une couronne dorée.