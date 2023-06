Procès en appel du violeur de la Sambre reporté au printemps 2024 : les victimes “râlent” que le procès se tienne trop loin de chez elles

Initialement prévu ce mercredi 14 juin 2023, le procès en appel du Français de 62 ans, condamné par la cour d’assises du Nord le 1er juillet 2022 à 20 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des deux tiers, est “reporté au printemps 2024”, comme nous l’a indiqué l’avocat français Me Emmanuel Riglaire, le conseil de plusieurs victimes.

20 ans de réclusion criminelle pour 54 préventions

Surnommé le violeur de la Sambre, Dino Scala a semé la terreur en France, mais aussi en Belgique pendant plus de trente ans. Condamné le 1er juillet 2022, Dino Scala avait été reconnu coupable de 54 préventions de viols, tentatives de viols ou agressions sexuelles commis entre 1988 et 2018 près de son domicile, autour de la Sambre, rivière traversant la frontière franco-belge. Il avait été acquitté pour deux faits.

Il avait toujours soutenu son innocence pour seize agressions

S’il a interjeté appel c’est parce qu’il avait reconnu son implication dans quarante faits étalés sur une trentaine d’années. Mais il avait toujours soutenu son innocence pour seize agressions. Son avocate avait plaidé l’acquittement pour ces faits-là, arguant que le mode opératoire ne correspondait pas du tout à celui de son client. Mais sur les seize demandes d’acquittement, seules deux avaient été prononcées par les jurés.

Le procès en appel est ajourné au printemps 2024 pour cause d’indisponibilité de l’une de ses avocates.

guillement Saint-Omer est particulièrement éloigné du domicile des victimes.

Autre coup dur : le procès n’aura plus lieu à Douai, mais devant la cour de Saint-Omer. Un lieu beaucoup plus éloigné.

“Saint-Omer est particulièrement éloigné du domicile des victimes”, regrette Me Emmanuel Riglaire, l’avocat de plusieurs d’entre elles. Il ajoute : “Après autant d’années, un an de plus ou de moins ce n’est pas grave pour mes clientes. Entretemps, elles espèrent que les nouveaux faits pour lesquels une nouvelle instruction est ouverte seront aussi suivis.”

De nouvelles victimes au procès en appel ?

Une nouvelle information judiciaire a été ouverte sur une série de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles commis entre 1988 et 2009 qui pourraient être imputables à Dino Scala, déjà condamné pour 54 faits similaires devant la cour d’assises du Nord.

En première instance, les avocats généraux avaient regretté que certaines procédures aient pu déboucher sur un non-lieu prononcé dans le cadre de l’instruction. Car Dino Scala lui-même évoquait des agressions non reprises dans le dossier présenté devant la cour d’assises. Se posait d’ailleurs la question de “toutes celles qui n’auraient pas osé déposer plainte”. Certaines victimes n’avaient, à l’époque, pas été prises au sérieux par les autorités policières. Plusieurs d’entre elles avaient même été traitées de “menteuses”.