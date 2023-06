L’aide juridique à nouveau payée en retard: des avocats en colère

"Il y a toujours eu ce décalage d’un an ou deux dans le paiement, indique Lionel Constant, avocat au barreau de Liège-Huy. Et généralement nous sommes payés vers la mi-mai."

Mais l’an dernier, déjà, il y avait eu un certain retard puisque le Fédéral n’avait versé les budgets aux barreaux que le 2 juin et les avocats n’avaient été payés que 6 jours plus tard.

Cette année, toujours rien. Même si cela ne devrait plus trop tarder puisque l’arrêté royal a été promulgué le 23 mai. Avec un peu de chance, les paiements pourraient donc être effectifs la semaine prochaine.

Obligés de demander des avances aux banques

Il n’empêche que ces retards récurrents agacent dans le milieu des avocats. "Après les deux années covid, lors desquelles les revenus ont été très impactés, ce retard de paiement est problématique pour beaucoup d’avocats et ça commence à gronder, indique Lionel Constant, qui regrette le peu de réaction d’Avocats.be, l’organe représentatif de la profession. Personnellement, je ne fais que du pénal et du roulage et cela représente trois quarts de mes revenus. Mais des collègues sont dans une situation bien pire et tirent vraiment le diable par la queue."

Le barreau de Liège a même dû faire des avances à certains avocats et d’autres en ont obtenu de leur banque. Mais souvent avec une échéance de remboursement en juin. Le risque pour ces avocats est donc, a minima, de devoir payer des intérêts de retard…

Les autorités sont pourtant au fait de cette problématique puisque l’an dernier déjà, dans les attendus de l’arrêté royal sur les modalités d’exécution du paiement de l’aide juridique, on pouvait lire que le caractère urgent (du paiement) est clairement justifié. Notamment par le fait que "de nombreux avocats avancent les frais" et que d’autres, qui traitent exclusivement des affaires pro deo "doivent donc prévoir un préfinancement complet de leurs frais de bureau (paiement du personnel, secrétariat, etc." L’arrêté royal de l’an dernier mentionnait même qu’au vu de ces éléments les avocats "s’attendent à ce que le paiement annuel soit effectué à temps et au plus tard en mai.". Ce ne fut pas le cas en 2022, ce le sera encore moins cette année…