Le rachat de VOO finalisé, Orange veut se muer en leader sur le marché belge

Sur le segment mobile, cela passera par une connexion 5G pour 40% de la population d’ici fin 2023 et 90% pour fin 2025.

Dans le fixe, une infrastructure dont ne disposait pas Orange jusqu’à présent, la nouvelle entité va accélérer le programme 'GigaBoost' de VOO, dont le but est de moderniser l’actuel réseau HFC (Hybrid Fiber Coax – Fibre à terminaison coaxiale). Pour la fin 2024, l’opérateur offrira une vitesse de connexion d’1 GB par seconde à 100% de ses clients à Bruxelles et en Wallonie.

Orange Belgium va, de plus, investir dans la fibre optique dans les années à venir. L’objectif est ici de proposer aux clients des vitesses de 10 Gbps. Au moins deux tiers du réseau devraient être couverts par cette technologie d’ici 2040, en combinant le propre réseau d’Orange et de VOO et des collaborations potentielles avec des partenaires externes à Bruxelles et en Wallonie.