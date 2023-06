”Il faut savoir que le SPF Finances a jusqu’au 30 juin de l’année suivant l’exercice d’imposition pour envoyer les avertissements-extraits de rôle. Ce délai est assez long”, confie la porte-parole du SPF Florence Angelici, avant de poursuivre : “La toute grande majorité des déclarations sont enrôlées avant le mois de décembre de la même année que la déclaration mais certaines déclarations nécessitent des contrôles. Cela prend alors plus du temps et, à ce moment-là, on peut être enrôlé plus tardivement.”