L’accélération de la traque du trafic de drogue a boosté les chiffres des saisies opérées par les chiens et leurs maîtres. En 2022, 10 millions d’euros en argent cash ont été retrouvés grâce au nez des 33 chiens de détection de drogue et d’argent. À titre de comparaison, le volume saisi en 2019 n’était que de 3,5 millions d’euros.

Évidemment, le dossier Sky-ECC a augmenté les descentes policières et les perquisitions dans le milieu de la drogue. C’est donc sans surprise en province d’Anvers que les saisies sont les plus importantes (3,9 millions en 2022). Désormais tous les chiens utilisés dans les opérations drogue sont capables de renifler le cash. Leurs qualités ? " Nous recherchons des chiens qui aiment bien jouer", explique Nathalie Mingou, maître-chien et tenant Charlotte au bout de la laisse. Comment le chien reconnaît-il les odeurs de billets de banque ? Grâce à ses composants multiples. "L’argent, ce n’est pas du papier : c’est du coton et de l’encre auxquels on ajoute d’autres éléments qui font que c’est très particulier."

Entraînement à base de billets déchiquetés

Pour s’entraîner, la police reçoit des billets de banque déchiquetés envoyés par la Banque nationale. " Aux missions de détection de drogue se sont ajoutées celles de blanchiment d’argent, financement du terrorisme... Partout où l’argent fait partie de la criminalité. " On peut aussi évoquer la fraude fiscale, le travail au noir, la traite des êtres humains et la prostitution...

La finalité de ces réseaux criminels est avant tout de génére r de l’argent cash. "Alors quand on saisit des volumes importants de cash, L’argent liquide est le plus important dans le milieu criminel et, si on sait le leur reprendre cette partie, c’est ce qui fait le plus mal."

Bien entraînés, les chiens de la police fédérale peuvent aussi détecter des devises étrangères. Et faire ainsi taire l’expression selon laquelle "l’argent n’a pas d’odeur..."