Déclaration d'impôts 2023: quelle réduction fiscale pour les bornes de recharge?

Précompte immobilier en Wallonie : voici les communes avec le taux additionnel le plus faible/élevé

Chaque année, en Belgique, les propriétaires d’une maison ou d’un appartement doivent s’acquitter du précompte immobilier mais aussi des centimes additionnels qui l’accompagnent et qui fluctuent selon les communes. Où cette taxe est-elle la plus faible en Wallonie en 2023 ? Et où est-elle la plus élevée ? Réponse grâce aux chiffres diffusés par l’Union des Villes et Communes de Wallonie.