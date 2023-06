"Courez, il poignarde tout le monde": un ex-footballeur raconte l'attaque au couteau à Annecy (vidéo)

Trois des victimes, deux enfants et un adulte, ont un pronostic vital engagé, selon une source proche du dossier. Le caractère terroriste ou non de l'attaque est en cours d'évaluation.

guillement Il fonce tout droit vers des papys et mamies, et là il attaque le papy, il le poignarde une fois

L'attaque s'est passée vers 9H30 à l'arme blanche. Présent sur les lieux, l'ancien footballeur professionnel Anthony Le Tallec a témoigné dans une story Instagram.

"Je courais au bord du lac, et je vois tout d'un coup des dizaines de personnes qui courent dans le sens contraire. (...) Il y a une maman qui me dit courez, courez! Il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde tout au long du lac, il a poignardé des enfants, courez !"

Capture d'écran. ©Instagram @anthony_le_tallec

"Je continue et je le vois qui arrive en face de moi, sur l'herbe. Je vois des flics qui sont à cinq, dix mètres derrière lui (...). Il arrive vers moi, donc je m'écarte. Et je vois qu'il fonce tout droit vers des papys et mamies, et là il attaque le papy, il le poignarde une fois", poursuit-il.

"Il attaque une fois deux fois, et là ils commencent à tirer, donc là ils tirent devant moi, sur la personne, donc il tombe à terre (...). Moi je continue ma course, et je vois des enfants par terre, très malheureux, des enfants touchés".

Les abords du parc ont été bouclés. Selon le quotidien Dauphiné libéré, la plupart des victimes ont été transférées au centre hospitalier Annecy Genevois.