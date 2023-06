Bébé oublié dans une voiture à Charleroi : ce phénomène qui a causé la mort d’une enfant de 6 mois “lié aux vies stressantes que nous menons”

Si le dossier a été mis à l’instruction pour homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution, ce drame n’est malheureusement pas un cas isolé. Ce phénomène, qui se produit lorsque les températures augmentent, a d’ailleurs un nom : le “forgotten baby syndrome” (FBS), autrement dit le “syndrome du bébé oublié”. Il désigne le fait d’oublier un bébé dans une voiture garée. Aux États-Unis, 37 enfants décèdent chaque année d’hyperthermie à cause du syndrome du bébé oublié, selon une étude parue en 2020 dans la revue Paediatrics&Child Health.

”Dans la plupart des cas, ces épisodes concernent des adultes dont les fonctions psychiques et cognitives sont parfaitement intactes”, écrivent des chercheurs dans un article scientifique paru dans la revue Rivista di Psichiatria en 2020. Alors, comment expliquer un tel phénomène ?

”Ce drame est possible parce que nous vivons avec un cerveau qui crée des automatismes cérébraux”, explique Bruno Humbeeck, professeur de psychopédagogie à l’UMons. “Il est probable que cette maman ait activé un automatisme cérébral qui se déclenche essentiellement dans des situations routinières qu’on traverse. Pour ce faire, il faut que deux composantes se manifestent : le stress et la pression temporelle. C’est-à-dire une situation où l’on réfléchit plus à ce qu’on fait, où tout se réalise automatiquement sans y réfléchir de manière tout à fait consciente. Vous pouvez donc en arriver à en oublier l’essentiel. Ce sont des mécanismes qu’on constate fréquemment dans le cerveau humain.”

Comme lorsque vous pensez avoir fermé votre robinet avant de quitter votre domicile. Mais que vous doutez et que vous revenez sur vos pas pour vérifier que cela a été fait.

Prendre le temps de faire les choses et résister au stress

”Si vous n’avez pas de stress, de pression, les automatismes cérébraux ne vont pas s’activer”, précise Bruno Humbeeck. “Le symptôme est de plus en plus fréquent car on est soumis à une pression temporelle (NDLR : qui résulte d’un rapport défavorable entre la quantité de temps disponible et la quantité de temps nécessaire pour effectuer une tâche) constante. Il est donc essentiel de diminuer la charge mentale, d’éviter le stress et d’utiliser de la pleine conscience. C’est-à-dire d’être pleinement conscient de ce qu’on fait.”

Les auteurs de l’étude parue dans la revue Paediatrics&Child Health recommandent de toujours regarder la banquette arrière avant de fermer le véhicule, de se créer des rappels en mettant son téléphone sur la banquette arrière et en mettant un jouet ou un sac à langer sur le siège avant.

guillement Le deuil de cette maman sera impossible: elle aura un sentiment de responsabilité toute sa vie alors qu'on n'est ni dans de la négligence, ni dans de la maltraitance. Et ce n'est pas intentionnel...

Le drame qui s’est produit sur le parking d’un hôpital de Charleroi est donc “lié aux vies stressantes que nous menons”, estime Bruno Humbeeck, professeur de psychopédagogie à l’UMons.

”Ce qui arrive à cette maman qui a perdu un enfant est épouvantable. Car le deuil sera impossible : elle aura un sentiment de responsabilité toute sa vie alors qu’on n’est ni dans de la négligence, ni dans de la maltraitance. Et ce n’est pas intentionnel.”